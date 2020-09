Xbox Series S – Abwärtskompatible Titel ohne technische Verbesserungen?

Insidern zufolge werden abwärtskompatible Xbox One-Titel auf der Xbox Series S ohne technische Verbesserungen abgespielt. Schlimmer noch, laut den Quellen wird die kleine Next-Gen-Konsole nicht einmal die aufgewerteten Optionen der Xbox One X bieten können.

Mit der Series S enthüllte Microsoft diese Woche die Einsteiger Variante ihrer nächsten Konsolen-Generation. Weniger Leistung, kein optisches Laufwerk, dafür jedoch einige der Annehmlichkeiten der neuen Technologie, das ist die Devise der kleinen Daddelkiste. Wie es scheint, leistet die “neue” Konsole allerdings in einigen Bereichen sogar weniger als die Xbox One X.

Laut einem Mitarbeiter von Microsoft, kann die Series S abwärtskompatible Spiele nicht auf dem Niveau der One X wiedergeben. Das heißt, dass Aufwertungen, wie höhere Auflösung oder Framerate, von der Series S nicht umgesetzt werden können. Anstelle dessen werdet ihr die Spiele in der Qualität einer Xbox One S präsentiert bekommen.

To deliver the highest quality backwards compatible experience consistent with the developer’s original intent, the Xbox Series S runs the Xbox One S version of backward compatible games while applying improved texture filtering, higher and more consistent frame rates, faster load times, and Auto HDR.