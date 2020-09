Playstation 5 – Neuer Event schon nächste Woche

Lange hat es gedauert, aber jetzt scheint es soweit zu sein. Sony hat heute einen neuen Playstation 5 Event für die nächste Woche angekündigt.

Jetzt kommt die Playstation 5 Enthüllung

Während Microsoft durch Leaks zur Enthüllung seiner Konsolen gezwungen war, konnte Sony sich bisher vornehm zurückhalten. Dabei sind Fans aber schon lange wirklich unruhig und wollen endlich wissen, wann die neuen Konsole startet.

Und natürlich hoffen wir dabei auch endlich den Preis für die beiden Konsolen zu erfahren. Der neue Event soll nächste Woche am 16. September um 22 Uhr stattfinden, was interessant ist da dieser Termin schon vor einigen Wochen in Leads genannt wurde.

Sony wird sich in etwas 40 Minuten mit neuen Details zu Projekten ihrer Worldwide Studios und anderer Partner beschäftigen. Auch wenn hier nicht explizit genannt wird, dass Release und Preis besprochen werden, scheint es doch mehr als wahrscheinlich.

PlayStation 5 Showcase broadcasts live this Wednesday at 9pm BST / 10pm CEST: https://t.co/aNs2Y0mdHm pic.twitter.com/cXamPIa9Nx — PlayStation Europe (@PlayStationEU) September 12, 2020





Sony PlayStation 5 Freue dich auf blitzschnelles Laden mit einer ultraschnellen SSD, eine realistischere Spielerfahrung durch haptisches Feedback, adaptive Trigger-Tasten und 3D-Audio sowie eine völlig neue Generation unglaublicher PlayStation-Spiele.

Nutze die Leistung der speziell entwickelten CPU, GPU und SSD mit integriertem I/O und erlebe, wie diese PlayStation-Konsole die Gaming-Welt revolutioniert.

Raytracing: Tauche ein in Welten mit einem neuen Realismus, in denen Lichtstrahlen einzeln simuliert werden, um lebensechte Schatten und Reflexionen in unterstützten PS5-Spielen zu erzeugen.

4K-TV-Gaming: Spiele deine Lieblingsspiele für PS5 auf deinem Fernseher in atemberaubendem 4K.

Genieße flüssiges Gameplay mit einer hohen Bildfrequenz von bis zu 120 Bildern pro Sekunde für kompatible Spiele, die eine 120 Hz-Ausgabe auf 4K-Displays unterstützen.

Quelle: @PlayStationEU via Twitter