Fallout 76 – Update 22 bringt tägliche Operationen

Mit Fallout 76 brachte Bethesda das erste Online-Rollenspiel der beliebten Fallout-Reihe auf den Markt. Anfangs haben diverse Kritiken kaum ein gutes Haar an dem Spiel gelassen. Seitdem arbeiten die Entwickler kontinuierlich daran das Spielerlebnis für ihre Community zu verbessern. Das neuste Update 22 ist ab dem 15. September 2020 verfügbar und bringt die sogenannten “täglichen Operationen” mit.

Was verbirgt sich hinter den täglichen Operationen in Fallout 76?

Bei den täglichen Operationen handelt es sich um wiederholbare Begegnungen, welche zufallsgeneriert und instanziert sind. Außerdem sind sie in mehrere Modi unterteilt, von denen jeder andere Ziele vorgibt. Beim Verfolgen eures Ziels werdet ihr mit unterschiedlichen Gegnern aus einer Fraktion konfrontiert, welche einzigartige Mutationen besitzen. Dadurch wird jeder Kampf zu einer individuellen Herausforderung. Beim Abschluss der Ziele erwarten euch Beute, Erfahrungspunkte und Spielwährung.

Um an einer täglichen Operation teilzunehmen, müsst ihr nur einen der Schauplätze betreten, welche jeden Tag zufällig bestimmt werden, ebenso wie eure Gegner und deren Mutationen. Das hält die Spielerfahrung aufregend und spannend. Ihr könnt alleine oder im Team an den Operationen teilnehmen und sie abschließen so oft ihr nur wollt – auch wenn ihr einige Belohnungen nur einmal am Tag verdienen könnt. Schafft ihr es eine Operation innerhalb eines bestimmten Zeitlimits abzuschließen, winkt euch eine bessere Chance auf einzigartige Beute. Dabei sind die Zeitlimits auf verschiedene Belohnungsstufen aufgeteilt, welche ihr nur einmal am Tag erreichen könnt. Je weniger Zeit ihr braucht, desto höher die Stufe. Weitere Informationen rund um Update 22 findet ihr im neuesten Entwicklervideo.

Angebot Fallout 76 (inkl. Wastelanders) - [PlayStation 4] Fallout 76-Hauptspiel inkl. Wastelanders (Spiel ist als Downloadcode in der Produktverpackung enthalten)

Konsequenzen: Durch das neue Reputationssystem wirken sich allen Entschiedungen direkt auf Ihren Ruf aus

Menschliche NPCs: Erleben Sie das Ödland durch die Augen seiner Bewohner neu

Neue Hauptquest: Enthüllen Sie bisher unentdeckte Mysterien von West Virginia

Quelle: Bethesda