The Outer Worlds: Peril on Gorgon – Launch Trailer ist da

Heute wurde die erste Erweiterung zu The Outer Worlds namens Peril on Gorgon veröffentlicht. Das Rollenspiel von Private Division und Obsidian Entertaiment schickt uns als verlorenen Kolonisten in das Halcyon-System. Dort liegt es an uns, welche Rolle wir übernehmen wollen. Ob skrupelloser Konzernmitarbeiter, Held in strahlender Rüstung oder Outlaw, der nur auf den eigenen Vorteil aus ist – die Wahl bleibt uns überlassen. Passend zum Release gibt es den offiziellen Launch Trailer der Erweiterung zu sehen.

Was erwartet uns in The Outer Worlds: Peril on Gorgon?

Peril on Gorgon startet mit einer anonymen Nachricht, die uns auf den Asteroiden Gorgon lockt. Dort stehen wir nun vor der Aufgabe den Asteroiden zu erkunden und heraus zu finden, warum die dort gelegene Wisschenschaftseinrichtung, trotz immensen Erfolgen, plötzlich und ohne jegliche Stellungnahme still gelegt wurde. Dabei reisen wir durch die Schluchten Gorgons und erkunden verlassene Labore und Forschungseinrichtungen. Alles auf der Suche nach Hinweisen zu den Geschehnissen auf dem abgelegenen Asteroiden. Welches dunkles Geheimnis von Spacer’s Choice werden wir diesmal entdecken?

Nebst neuem Gebiet erwarten uns auch einige zusätzliche Inhalte. Unter anderem räumt uns eine höhere Stufenobergrenze neue Freiheiten bei der Anpassung unserer Fähigkeiten ein. Des Weiteren gibt es neue Vorteile und Schwächen, drei neue Wissenschaftswaffen und eine Vielzahl an neuen Rüstungssets. 2021 soll die zweite Erweiterung “The Outer Worlds: Murder on Eridanos” folgen.

Quelle: Private Division