Playstation 5 – Das findet ihr in der Box

Noch immer gibt es keine Informationen zum Preis oder Release Datum der Playstation 5. Jedoch wissen wir jetzt was in der Box enthalten sein wird.

Das findet ihr in der Playstation 5 Verpackung

Die Xbox Series X und Series S sind enthüllt und trotzdem wissen wir noch nichts Sonys Maschine. Daher wird aktuell jede kleine Info scharf verfolgt und und überall verbreitet.

Was im Normalfall in einer Konsolenbox enthalten ist, überrascht heute eigentlich niemanden mehr, jedoch haben wir jetzt wenigstens eine Bestätigung hierfür. Analyst Daniel Ahmad teilte via Twitter was Käufer in den Verpackungen vorfinden werden.

Das Listing beinhaltet dabei neben den Modellnummern auch die detaillierten Boxinhalte für beide Konsolen. So werden wir neben der Konsole und dem DualSense Controller, ein Netzkabel, USB-C Ladekabel sowie HDMI Kabel und die obligatorische Dokumentation erhalten.

Beide Konsolen werden mit 825 GB SSD Speicher ausgeliefert und Astro’s Playroom wird dabei vorinstalliert sein. Ihr findet zudem auch die Basis in der Packung, um die Konsole liegend zu platzieren.

Model numbers for PS5 and PS5 Digital Edition + box contents. pic.twitter.com/LntCOo5iae — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) September 11, 2020

Sony PlayStation 5 Freue dich auf blitzschnelles Laden mit einer ultraschnellen SSD, eine realistischere Spielerfahrung durch haptisches Feedback, adaptive Trigger-Tasten und 3D-Audio sowie eine völlig neue Generation unglaublicher PlayStation-Spiele.

Nutze die Leistung der speziell entwickelten CPU, GPU und SSD mit integriertem I/O und erlebe, wie diese PlayStation-Konsole die Gaming-Welt revolutioniert.

Raytracing: Tauche ein in Welten mit einem neuen Realismus, in denen Lichtstrahlen einzeln simuliert werden, um lebensechte Schatten und Reflexionen in unterstützten PS5-Spielen zu erzeugen.

4K-TV-Gaming: Spiele deine Lieblingsspiele für PS5 auf deinem Fernseher in atemberaubendem 4K.

Genieße flüssiges Gameplay mit einer hohen Bildfrequenz von bis zu 120 Bildern pro Sekunde für kompatible Spiele, die eine 120 Hz-Ausgabe auf 4K-Displays unterstützen.

Quelle: @ZhugeEX via Twitter