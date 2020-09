The Dark Pictures: Little Hope – Wie wichtig sind deine Entscheidungen?

Der zweite Teil der The Dark Pictures Anthologie entführt uns in die verlassene Stadt Little Hope. Zusammen mit vier College Studenten und ihrem Lehrer versuchen wir aus dieser Stadt und den Albträumen, die diese für uns bereit hält, zu entkommen. Dabei werden wir vor erbarmungslose Entscheidungen gestellt. Doch wie ausschlaggebend sind unsere Entscheidungen wirklich?

Neuer Trailer zeigt die Relevanz deiner Entscheidungen in The Dark Pictures: Little Hope

Der neu veröffentlichte Trailer zum zweiten Teil der Anthologie zeigt uns eine, aus dem Spiel gegriffene, interaktive Sequenz. Hier steht der Spieler vor einer schwierigen Entscheidung. Er muss seine Wahl nicht nur schnell treffen, sondern auch wohl überlegt. Denn mit seinen Entscheidungen nimmt der Spieler nicht nur Einfluss auf den weiteren Verlauf der Geschichte, er trifft unter Umständen auch die Wahl zwischen Leben und Tod. Somit kann eine unüberlegte oder gar falsche Entscheidung eine Figur ihr Leben kosten, welche ansonsten den Ausflug in die verlassene Stadt Little Hope vielleicht sogar unbeschadet überstanden hätte.

Das Spiel erscheint vorraussichtlich am 30.10.2020 für PC, PS4 und XBox One. Als Vorbestellerbonus erhält man Zugang zum Curator’s Cut. Dieser enthält zusätzliche Szenen, in denen man andere Charaktere steuert. Dadurch wird man vor neue Entscheidungen gestellt, welche wiederum zu neuen Ausgängen der Geschichte führen können.

Quelle: Bandai Namco Entertainment