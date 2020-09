Cyberpunk 2077 – Dritte Ausgabe des Night City Wire terminiert

CD Projekt Red hat den nächsten Night City Wire Livestream für kommende Woche angekündigt.

Die mittlerweile dritte Episode des Night City Wire Streams findet bereits nächste Woche Freitag statt und wird damit einmal mehr neue Details zum Open-World-Epos Cyberpunk 2077 enthüllen. Die Ausstrahlung ist für 18 Uhr deutscher Zeit angesetzt. Den Livestream könnt ihr dabei wie üblich via Twitch und YouTube verfolgen.

Inhaltlich wird das polnische Unternehmen weitere Einblicke in die namensgebende Night City gewähren. Gleichsam wird man die im Spiel stattfindenden Gangs sowie Banden in den Fokus rücken und den Score thematisieren. Fans dürfen also erneut gespannt sein, was Cyberpunk 2077 zum Release noch so alles in petto haben wird.

In den letzten beiden Episoden des Showcase ging es unter anderem um die Entstehung des offiziellen Soundtracks, die verfügbaren Waffentypen sowie anwählbaren Lebenspfade. Das Video in Demand findet sich hier.

Cyberpunk 2077 erscheint am 19. November 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4. Eine vollwertige Version für PlayStation 5 sowie Xbox Series X bzw. Series S soll ebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Join us on Friday, September 18 at 6PM CEST, at https://t.co/y8iUIM0gBv for the 3rd episode of Night City Wire! We'll take you on a tour around Night City, check up on its gangs, and give you a sneak peek into the creation of #Cyberpunk2077 original score. pic.twitter.com/FoplKXn7Ic

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) September 10, 2020