Kena: Bridge of Spirits – Spiel wird kein open-world Titel

Bei der PlayStation 5 Präsentation ist uns Kena: Bridge of Spirits direkt ins Auge gesprungen. Ein Interview der Entwickler verrät uns nun mehr über die Welt.

Kena: Bridge of Spirits enthält keine Mikrotransaktionen!

Das Interview zu Kena wurde von gameinformer geführt und gibt uns nun mehr Einblick in das Spiel. So wird der Titel kein open-world Spiel werden, denn ihr reist von einer Hub-Welt in andere Regionen. Auf Mikrotransaktionen wurde gänzlich verzichtet was uns aufatmen lässt. Die kleinen schwarzen Wesen, die wir im Trailer gesehen haben, heißen “Rot” und werden an versteckten Orten zu finden sein. Es ist sogar möglich, den Rot kleine süße Hüte aufzusetzen. Die Rot werden euch auf eurem Weg als Helfer dienen, die mit euch kämpfen können, aber auch Brücken bauen oder Gegenstände verschieben.

Kena selbst ist eine Seelenführerin, die durch ihre spezielle Gabe verirrte Seelen rettet. Anders als Link aus The Legend of Zelda, kan Kena sprechen und hat eine Sprachausgabe. Die Sprecherin wird zudem auch einige der Songs auf dem Soundtrack singen. Kenas Stab ist für leichte, als auch schwere Angriffe gedacht und kann bei Bedarf in einen Bogen verwandelt werden. Als Verteidigung kann Sie eine Art Schild um sich herum erschaffen. Zudem kann sie sich an Gegner heranschleichen und von hinten einen Überraschungsangriff starten. Das Spiel wird zu Release als Vollpreistitel angeboten und erscheint für PlayStation 4 mit einem gratis Upgrade auf PlayStation 5, sowie auf PC via Epic Games Store. Das gesamte Interview findet ihr auf der Gameinformer-Webseite.

Quelle: gameinformer.com