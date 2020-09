Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung – Prequel zu Breath of the Wild angekündigt

Mit Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung hat Nintendo nun ein offizielles Prequel zum Erfolgshits The Legend of Zelda: Breath of the Wild angekündigt.

Neues Hyrule Warriors für November geplant

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung ist der neuste Teil der populären Musou-Reihe und befindet sich derzeit bei Koei Tecmo Games in Entwicklung. Das turbulente Actionspiel soll dabei bereits am 20. November exklusiv für Nintendo Switch erscheinen und bietet sogar noch einen interessanten Story-Kniff für alle Zelda-Fans: Die Geschichte des Spiels wird rund 100 Jahre vor den Ereignissen von The Legend of Zelda: Breath of the Wild angesiedelt sein und stellt damit ein direktes Prequel dar.

Der Spieler übernimmt dabei erneut die Rolle von Link, Prinzessin Zelda und weiteren Verbündeten aus dem Reich Hyrule. In actiongeladenen Kämpfen gilt es den Feind Ganon und seine finsteren Mächte zu bezwingen.

“Die Action von Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung ist Teil einer spannenden Handlung: Spieler:innen tauchen in eine aufregende Geschichte ein, die detailreich die Ereignisse, Zusammenhänge und dramatischen Momente der Großen Verheerung schildert. Darüber hinaus lösen sie knifflige Rätsel, können Waffen und Fähigkeiten freispielen, gesammelte Materialien verarbeiten, in Geschäften nützliche Gegenstände einkaufen und vieles mehr. (…) Auch machen sich Spieler:innen bei ihrem Abenteuer die Macht des Shiekah-Steins zunutze, der ebenfalls aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild bekannt ist.”

Wie bereits im Vorgänger wird auch Zeit der Verheerung mit einem lokalen Koop-Modus ausgestattet. Gemeinsam mit einem weiteren Freund können sich Spieler den schier unendlichen Gegnergruppen stellen und auch unabhängig voneinander Missionsziele erfüllen.

Quelle: Nintendo