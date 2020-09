Doom – Programmierer holt den Ur-Shooter auf Schwangerschaftstest

Während sich die Welt des Gamings gerade noch fragt, wann die Next-Gen-Konsolen endlich erscheinen werden, schaffen sich andere ihre eigenen – wie zum Beispiel ein innovatives Handheld in Form eines Schwangerschaftstests. Einer der Launch-Titel dieser neuen Plattform ist Doom aus dem Jahre 1993.

Doom (1993) dürfte mittlerweile auf so ziemlich jedem elektronischen Gerät der Erde spielbar sein. Auf Reddit existiert sogar ein eigener Thread, der sich mit lustigen Portierungen beschäftigt. Eine dieser Ideen gestern schon länger durch diese Community und wurde nun endlich umgesetzt – eine Version des Spiels, welche auf einem dezent aufgemotzten Schwangerschaftstest läuft.

Via Twitter teilte der selbsternannte “Hardware/ Software Nekromant” Foone Bilder und Videos eines aufgebohrten Schwangerschaftstest samt feschem OLED Bildschirm. Foone berichtet, dass er wohl zunächst Schwierigkeiten damit hatte Doom auf dem Test zu installieren, aber letztendlich fand er einen Weg. Mit einer kleinen Tastatur spielt der Tüftler den Ego-Shooter in einer reduzierten schwarzweiß Version.

Das dürfte zwar auf keinen Fall die komfortabelste Möglichkeit sein, den Ur-Vater der Ego-Shooter zu spielen, aber dafür eine der Unterhaltsamsten. Den The Ancient Gods-DLC vom neuesten Ableger der Reihe werdet ihr hingegen auf den größeren Heimkonsolen spielen müssen. Dafür sieht der dann aber auch deutlich imposanter aus!

Yesterday I had a lot of retweets and reddit posts and such for playing Doom on a pregnancy test.

But as I explained then, it wasn't really PLAYING on a pregnancy test, it was just a video being played back, not an interactive game.

Well, now it is. It's Pregnancy Test Doom! pic.twitter.com/Nrjyq07EVv

— foone (@Foone) September 7, 2020