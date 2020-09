The Division 2 – Neuer PvE Modus angekündigt

Um Ubisofts Looter Shooter The Division 2 ist es eher ruhig geworden, doch mit einem Neune PvE Update sollen Spieler neuen Content erhalten.

The Division 2 schickt euch in einen Wolkenkratzer

Nach der Veröffentlichung der Warlords of New York Erweiterung im März wurde es trotz des neuen Contents überraschend ruhig um den Looter Shooter. Die Entwickler Massive Entertainment arbeiteten im Hintergrund aber bereits an einem neuen Modus und dieser schickt euch hoch hinaus.

Mit dem “The Summit” genannten Modus schicken euch die Entwickler in ein von Feinden überranntes Hochhaus und hier müsst ihr euch nach oben kämpfen. Mit jeder Etage werden die Feinde zahlreicher und stärker und jede zehnte Etage hat einen Boss zu bieten.

Ist der Boss besiegt, dient die Bossetage als nächster Checkpoint falls ihr den anstürmenden Feinden nicht gewachsen seid. Wie immer könnt ihr diesen Modus sowohl allein als auch mit anderen Spielern angehen.

Wie die Langzeitmotivation bei diesem Modus allerdings aussehen wird bleibt fraglich, denn schon andere Titel haben ähnliche Modi geboten und konnten damit nur kurz für Unterhaltung sorgen. Dabei ist zudem auch noch unbekannt wann der Modus erscheinen soll. Bekannt ist nur, dass Besitzer der Expansion sofortigen Zugang erhalten sollen.

Quelle: Massive Entertainment