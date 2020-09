Returnal – Kommt der PlayStataion 5-Titel 2021?

Mit Returnal kündigte Sony in der eigenen Enthüllungsshow zur PlayStation 5 ebenfalls den neuen Titel der finnischen Spieleschmiede Housemarque an, der exklusiv für die Next-Gen Hardware veröffentlicht werden soll. Genauere Details zum Release des Third-Person-Shooters gab es bis zum heutigen Zeitpunkt von offizieller Seite aus noch nicht. Ein neuer Hinweis könnte zumindest nun den groben Releasezentrum andeuten.

Kommt Returnal 2021 für die PlayStation 5?

Der Hinweis kommt dabei von einer ehemaligen Mitarbeiterin bei Sony selbst. So entdecke Twitter-User bogorad222 einen interessanten Twitter-Beitrag von Laura Gilbert, die bis 2019 bei dem japanischen Konzern tätig gewesen ist. In dem Tweet gab Gilbert einige Informationen zu geplanten Releases von Titeln, die sich zu diesem Zeitpunkt in Entwicklung befunden haben.Darunter tauchte ebenfalls der besagte Roque-Like-Titel aus dem Hause Housemarque auf. Dahinter vermerkte sie damals, dass Datum 2021 als angepeiltes Veröffentlichungsjahr. Da Gilbert seit gut zwei Jahren nicht mehr in diesem Unternehmen tätig ist und der Tweet natürlich ebenfalls einige Zeit auf dem Buckel hat, ist derzeit nicht gewiss, ob dieses Datum noch die aktuellen Pläne des Entwicklers wiederspiegelt. Offiziell gibt es noch keine Stellungsnahme seitens Sony oder Housemarque. Durchaus realistisch ist das kommenden Jahr als Veröffentlichung aber allemal.

Returnal for PlayStation 5 is coming in 2021. pic.twitter.com/1v70BZMu2R — Timur222 (@bogorad222) September 5, 2020

In Returnal verschlägt es euch in die Haut einer Astronautin, die in einer Zeitschleife gefangen ist. Das Spielprinzip setzt dabei auf actiongeladene Gefechte sowie zufällig generierte Level samt bekannter Roque-Like-Elementen.

Quelle: bogorad222 via Twitter