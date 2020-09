Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 37.2020

Während vergangene Woche mit Avengers einer der am heißesten erwarteten Titel des Jahres erschien, wird es in dieser Woche in unserer Releasevorschau wieder etwas ruhiger. Wie immer haben wir aber mal wieder auch kleinere Spiele für euch herausgekramt, die ihr euch diese Woche zugute führen könnt.

Neue Inhalte für Die Sims 4 und The Outer Worlds in unserer Releasevorschau

Necromunda: Underhive Wars (Xbox One, Playstation 4, PC) – 8. September

Dieses strategische, rundenbasierte RPG spielt im Warhammer 40.000-Universum. Ihr müsst es wirklich lieben, auf Statistiken, Zahlen, Charakter- und Fähigkeitenbeschreibungen zu schauen, wenn euch dieses Spiel gefallen soll. Nur etwas für wirklich eingefleischte Taktikfüchse.

Die Sims 4 Star Wars: Reise nach Batuu (PC, Playstation 4, Xbox One) – 8. September

Eine etwas andere Erweiterung für die Lebenssimulation. Hier bekommt ihr nicht nur neue Haustiere oder Nachwuchs oder reist in den Urlaub, es geht in ein komplett anderes Setting. So gestaltet ihr den Alltag von Sturmtruppen, begleitet sie zu ihrem Job und hängt in der Cantina ab.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (PC, Playstation 4, Xbox One) – 8. September

Ein Remaster des beliebten Fantasy-Rollenspiels, welches auch in das magische Land Amalur schickt. Es erwartet euch eine typische Fantasy-Reise, wie man es von diesem Genre gewohnt ist.

The Outer Worlds: Peril on Gorgon (PC, Playstation 4, Xbox One, Switch) – 9. September

Der erste DLC zu Obsidian Entertainments beliebten Sci-Fi-Rollenspiel. Hier tretet ihr eine Reise zum Asteroiden Gorgon an und findet allerlei neue Waffen, Ausrüstung und interessante Charakter.

Hotshot Racing (Switch, Playstation 4, Xbox One, PC) – 10. September

Rennspielfreunde werden diese Woche mit einem Low-Poly-Racer versorgt, soll heißen: Minimale Grafik, Maximaler Rennspaß. Durch den wirklich eigenständigen Look und dem arcadelastigen Gameplay soll ein ganz besonderes Gefühl von Geschwindigkeit entstehen.

Intertial Drift (Switch, Xbox One, Playstation 4, PC) – 11. September

Das war noch nicht alles für Racing-Fans, doch Intertial Drift setzt eher auf das Driften mit den Autos, wie der Spieletitel bereits verrät. Optisch hält sich das Spiel dabei eher an einen Retro 90er-Look mit Neonfarben.

Company of Heroes (iPhone, Android) – 11. September

Sollte es jemanden da draußen geben, der den Weltkrieg-Strategietitel Company of Heroes aus dem Jahre 2006 auf mobilen Geräten spielen will, der kann dies ab dieser Woche auch tun.

Das war unsere Releasevorschau für diese Woche. War für euch etwas dabei? Teilt es uns gerne auf Twitter, Facebook oder Instagram mit.