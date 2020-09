Cyberpunk 2077 – Entwickler schließt weitere Verschiebung aus

CD Projekt Red erklärt in einem neuen Video, dass Cyberpunk 2077 das geplante Releasedatum erreichen und eine weitere Verschiebung ausgeschlossen wird.

Cyberpunk 2077 erscheint im November garantiert

Eigentlich sollte Cyberpunk 2077 bereits im April 2020 erscheinen. Wie so viele Videospiele in diesem Jahr wurde aber auch das heiß ersehnte Sci-Fi Action-Rollenspiel mehrmals verschoben. Jetzt soll das Game am 19. November 2020 endgültig erscheinen.

Dieser Release-Termin soll diesmal laut CD Projekt Red CFO Piotr Nielubowicz auch garantiert eingehalten werden. Nielubowicz geht davon aus, dass das Spiel bei dem nächsten Quartalsbericht bereits im Umlauf sein werde.

Natürlich gibt es noch Faktoren, die nicht in den Händen der Entwickler liegen. Doch CD Projekt Red scheint sich um die letzten Fehler gekümmert zu haben und ist zuversichtlich. Durch die Verschiebungen haben sich natürlich auch die geplanten DLC’s und der Multiplayer verschoben.

Sollte Piotr Nielubowicz Recht behalten, erscheint das Spiel am 19. November 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Quelle: CD PROJEKT IR