Xbox Game Pass – Das sind die Neuzugänge im September

Mit dem Xbox Game Pass hat Microsoft ein attraktives Angebot geschaffen, dass sich nicht nur für Besitzer einer Xbox-Konsole überaus lohnen kann. Unter anderem auch PC-Spieler profitieren von dem großen Portfolio des Abo-Dienstes. Passend zum Monatswechsel gab der Redmonder Konzern nun die Neuzugänge als auch Abgänge innerhalb des Angebotes bekannt.

Xbox Game Pass mit Crusader Kings III und Resident Evil 7

Mit dem Start des laufenden Monats ist der Strategie-Titel Crusader Kings III bereits offiziell auf dem PC verfügbar. Mit dem morgigen 3. September steht im Gegenzug Konsolenspielern der Partyhit The Jackbox Party Pack 4 zur Verfügung. Am gleichen Tag dürfen sich beide Systeme außerdem noch über die Neuzugänge Resident Evil 7, Tell Me Why: Kapitel 2 sowie Touhou Luna Nights freuen. Zudem steht PC-Spielern der Action-Zombie-Titel World War Z ab morgen zum Download bereit. Weiter geht es für die PC-Jünger unter euch dann am 8. September mit dem RPG Star Renegades sowie am 10. September mit dem Japano-Hit Disgaea 4 Complete+. Konsoleros dürfen ab diesem Tag hingegen mit dem Arcade-Racer Hotshot Racing durchstarten. Das Finale von Dontnods aktuellem Adventure Tell Me Why könnt ihr euch ab dem 10. September ebenfalls auf beiden Plattformen sichern. Ebenfalls interessant: Age of Empires III: Definitive Edition kann auf dem PC bereits vorinstalliert werden und wird dann zum Release teil des Game Pass sein. Destiny 2: Festung der Schatten & Forsaken soll zu einem noch nicht genannten Zeitpunkt ebenfalls Teil des Angebotes sein.

Neben den Neuzugängen verlassen ebenfalls einige Spiele das große Portfolio. Im folgenden findet ihr die Abgänge im September:

ab 1. September – NBA2K20 (Konsole)

ab 7. September – Red Dead Redemption 2 (Konsole)

ab 15. September – Gonner: Blueberry Edition (Konsole & PC)

ab 15. September – Jump Force (Konsole)

Quelle: Xbox Dynasty