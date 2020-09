NVIDIA – DAS ist die neue Gaming-Generation

Auf dem Livestream-Event von NVIDIA wurde die neuste Grafikkarten-Generation vorgestellt. Der Hersteller verspricht 100% mehr Leistung zur vorherigen Generation!

NVIDIA RTX 3090 wird das neue Flaggschiff!

Drei neue Grafikkarten wurden bei dem 45-minütigen Event von CEO Jensen Huang vorgestellt. Als kleinste Karte kommt die RTX 3070 daher, die jedoch schon mehr Power haben soll, als die derzeitige Top-Karte RTX 2080 Ti. Der Preis ist dadurch auch sehr überraschend, denn der liegt nur bei 499 Euro, was ein Schnapper ist. Ausgeliefert wird die Karte aber nur mit 8GB GDDR6 Speicher, anstatt 11GB wie bei der RTX 2080Ti. Die RTX 3080 wird mit 10 GB ausgestattet sein und kann für 699 Euro erstanden werden. 4K mit 60 FPS sollen kein Problem für die Karte darstellen.

Das Flaggschiff RTX 3090 wird auch “BFGPU” genannt – Big Ferocious GPU – und nimmt den Platz der RTX Titan ein. Das Monster belegt gleich drei eurer Slots und ist mit satten 24 GB GDDR6X Speicher ausgestattet. Der Hammer ist jedoch, dass das Spielen in 8K mit 60 FPS möglich sein soll! Nun könnte sich bald der Sprung auf einen 8K-Fernseher bzw. Monitor lohnen. Diese Power lässt sich der Hersteller mit 1499 Euro natürlich gut bezahlen. Alle Karten erscheinen noch dieses Jahr und zwei davon sogar diesen Monat. Die RTX 3080 kommt am 17. September, die 3090 am 24. September und das kleinste Modell, die 3070 wird irgendwann im Oktober erscheinen. Wer mehr über die neuen Karten wissen möchte, sollte hier vorbeischauen. Und mehr Nachrichten aus der Welt des Gaming, findet ihr auf unserer News-Übersicht.

Quelle: NVIDIA via Livestream