Xbox Series S – Günstigere Next-Gen-Konsole inoffiziell bestätigt

Mehrere Monate schon geistern Gerüchte durch das Netz, dass neben der Series X auch noch eine Xbox Series S erscheinen soll. Immer wieder verdichteten sich die Anzeichen zur Existenz dieser Konsole, worüber wir ebenfalls berichteten. Nun aber scheint das Rätselraten ein Ende zu haben. Microsoft äußerte sich zwar noch nicht mittels einer offiziellen Ankündigung, aber dennoch haben die Redmonder die Konsole mehr oder minder versehentlich bestätigt.

Der Twitter-User Brendan kaufte sich einen neuen Xbox Controller, nachdem sein altes Gerät den Geist aufgegeben hat. Er bezog das gute Stück direkt über den Online-Store von Microsoft. Dem Controller lag auch noch eine 14-tägige Testversion des Xbox Game Pass Ultimate bei. Bis dahin klingt alles völlig normal. Doch der Käufer staunte nicht schlecht, als er sich den Flyer mit dem Code etwas genauer anschaute. Denn auf dem Papier steht, dass man damit Zugriff auf über 100 Spiele für Windows 10, Xbox One und Xbox Series X | S habe. Microsoft bestätigt also auf einem originalen Testcode-Flyer die Existenz der noch unangekündigten Konsole. Der User postete dazu auch noch die entsprechenden Beweisbilder.

Natürlich kann man an der Echtheit des Bilds zweifeln, allerdings sieht es nach einem echten Flyer aus und es passt auch zu den Gerüchten und Hinweisen der letzten Wochen und Monate. An der Stelle stellt sich eher die Frage: Versehen oder Absicht? Schließlich ist dies nicht der erste User, der bei einem Controller-Kauf den Hinweis einer Series S entdeckt haben will. Schließlich scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, wann Microsoft endlich den kleinen Bruder der bereits bekannten Next-Gen-Xbox ankündigt. Weder Microsoft, noch Sony kündigten bislang den Preis oder das Release-Datum der neuen Konsolen an. Sobald es erste offizielle Infos gibt, erfahrt ihr es auf NAT-Games.

I got a new controller for my Xbox since mine was broken. Interestingly enough, the Game Pass Ultimate trial code sheet mentions the unannounced @Xbox Series S. It’s definitely a thing. pic.twitter.com/GX1rOYG5g7

