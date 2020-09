Die Sims 4 – Erfüllt Missionen für den Widerstand

Bereits am 8. September erscheint die neuste “Die Sims 4”-Erweiterung “Star Wars: Reise nach Batuu”. Um einen besseren Eindruck zu erhalten, wurde ein Feature-Trailer veröffentlicht.

Baue deinen eigenen Droiden in Die Sims 4!

Die Erweiterung ist dem Star Wars: Galaxy’s Edge im Disneyland Resort und Walt Disney World Resort nachempfunden und entführt euch an bekannte Schauplätze. Auch bekannte Charaktere wie Rey und Kylo Ren sind mit dabei, sowie die ikonische Soundkulisse. Euer Charakter kann sich mit Einheimischen auf Batuu unterhalten, um mehr über den Planeten zu erfahren. Außerdem bekommt ihr mehr Infos zu den Gruppierungen, die um die Vorherrschaft auf dem Planeten kämpfen.

Insgesamt gibt es drei verschiedene Gruppierungen, die Schurken, der Widerstand und die neue Ordnung. Ihr könnt jede der drei Gruppierungen unterstützen, um so Belohnungen zu erhalten. Mit erfüllten Missionen erhöht sich euer Ruf, wodurch ihr Artefakte, Ausrüstung, neue Outfits und wichtige Story-Missionen freischaltet. Zudem werdet ihr in der Lage sein, euer eigenes Laserschwert zu entwerfen und euren eigenen Droiden zu gestalten. Wer möchte kann sogar einen Sturmtruppler umgarnen und mit legendären Sternenjägern fliegen. Nach eurem Trip könnt ihr alle erhaltenen Gegenstände mit nach Hause nehmen und in eurem Haus platzieren. Die neuste Sims-Erweiterung wird für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Mehr zu Die Sims findet ihr hier.

Quelle: Electronic Arts