Destiny 2 – Neue Warlock Fähigkeit vorgestellt

Destiny 2 wird in der November Expansion Beyond Light unseren Guardians endlich Zugang zur Dunkelheit als Fähigkeit geben. Die Fähigkeit für Warlocks wurde jetzt genauer vorgestellt.

Destiny 2 stellt den Shadebinder vor

Eigentlich hätten wir schon in wenigen Tagen die neue Erweiterung für Bungies Shooter spielen können, doch leider mussten wir eine Verschiebung hinnehmen, und so müssen wir noch bis November warten. Doch Bungie will bis dahin noch einige Informationen über das neue Update veröffentlichen und startete heute mit der ersten neuen Subklasse.

Den Anfang macht die genauere Vorstellung der Stasis Fähigkeit für Warlocks und die neuen Anpassungsmöglichkeiten. Die neue Dunkelheitsfähigkeit für Warlocks heißt Shadebinder und gibt euch Stabwaffe in die Hand.

Dabei Penumbral Blast ist der erste Teil eurer Superattacke und auch eure neue Nahkampfattacke. Diese lässt euch mit Stasisenergie Feinde einfrieren und der zweite Teil eurer Super, Winter’s Wrath, lässt euch diese dann zerschmettern.

Das neue Anpassungssystem für die Stasis Klassen wird es euch erlauben, verschiedene Skills und Modifikationen für eure Klasse auszuwählen. Aspekte werden hier klassenspezifische Fähigkeiten genannt, wie die Rift Fähigkeit die Gegner einfriert und die wir schon in Trailern zu sehen bekommen haben.

Was wir bisher als Mods im Spiel haben, wird zudem als Fragmente weitere Spezialisierungen ermöglichen und neue Builds hervorbringen. Am Donnerstag soll dann die Behemoth Klasse für den Titan enthüllt werden und die Enthüllung für Hunters erfolgt dann am 8. September.

Quelle: Bungie