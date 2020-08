Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 36.2020

Eigentlich hätten wir jetzt die stressige gamescom-Woche hinter uns, aber eine gewisse Pandemie machte uns einen Strich durch die Rechnung. Wie dem auch sei, zu zocken gibt es trotzdem in dieser Woche ein wenig, was wir in unserer Relasevorschau mal wieder für euch auflisten.

Superhelden-Action in der Releasevorschau

Ary and the Secret of Seasons (PC, Playstation 4, Xbox One, Switch) – 1. September

Über dieses Action-Adventure mit Jahreszeiten-Manipulation haben wir bereits an Angespielt für euch verfasst (Test zur Vollversion folgt). Ihr kombiniert unterschiedliche Elemente der Jahreszeiten und lasst so Eisblöcke als Plattformen oder Ranken zum Klettern entstehen.

Iron Harvest (PC, Xbox One, Playstation 4) – 1. September

Strategen freuen sich auf Iron Harvest, welches in einem Paralleluniversum spielt. Hier ist der technische Fortschritt etwas anders verlaufen und so gibt es in den 1920er Jahren fette Mechroboter, mit denen sich die großen Nationen gegenseitig an die Gurgel gehen.

WRC 9 (Playstation 4, Xbox One, Switch) – 3. September

Rennspielfreunde warten währenddessen auf diesen Titel, der euch mal wieder direkt ins Rennen um den Titel der FIA World Rally Championship schickt.

Spellbreak (PC, Playstation 4, Xbox One, Switch) – 3. September

Wenn ihr beim Thema “Battle Royale” noch nicht die Flucht ergreift, dann wartet hier ein neues auf euch. Allerdings wird hier nicht geballert, ihr kämpft vielmehr mit Nahkampf und Magie in der 3rd-Person gegeneinander.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 & 2 (Playstation 4, Xbox One, PC) – 4. September

Die Vorreiter der Skateboard-Spiele kehren als Remakes wieder auf die Bildschirme zurück. Wird also mal wieder Zeit, seine Ollies zu üben.

Marvel’s Avengers (PC, Playstation 4, Xbox One, Stadia) – 4. September

Das Superheldenepos ist ein heiß diskutierter Titel. Als Game as a service ist es vielen Zockern ein Dorn im Auge, Superheldenfans dürfte das aber kaum stören. Hier stürmt ihr als euer Lieblingsavenger, sei es nun Hulk, Iron Man oder Captain America, das Schlachtfeld.

NBA 2K21 (Playstation 4, Xbox One, PC, Switch, Stadia) – 4. September

Zu guter Letzt noch etwas für die Sportbegeisterten. In dieser Woche ist es Basketball, 2K legt mit ihrem diesjährigen Titel vor.

Das war unsere post-gamescom-Releasevorschau. Werdet ihr einen oder mehrere dieser Titel zocken? Teilt es uns gerne mit.