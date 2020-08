Marvel’s Avengers – Darauf müsst ihr in den Koop-Missionen verzichten

Marvel’s Avengers aus dem Hause der Tomb Raider-Macher Crystal Dynamics steht bereits in den Startlöchern, Publisher Square Enix lässt es sich dennoch nicht nehmen nun weitere Informationen zum actionreichen Prügel-Hit bekannt zu geben. So sprach der japanische Konzern zuletzt konkreter über einige Multiplayer-Funktionen.

Marvel’s Avengers verzichtete vorerst auf Drop-In-Funktion

Entwickler Crystal Dynamics ermöglichte es Spielern in den vergangenen Wochen das kommende Actoin-Adventure im Rahmen mehrerer Beta-Phasen ausgiebig anzuspielen. Auch wenn hier bereits die Koop-Möglichkeiten ausprobiert werden konnten, meldete sich das US-amerikanische Studio noch einmal mit neuen Infohappen zu Wort. Demnach wird es zum Launch am Freitag eine wichtige Koop-Funktion nicht ins Spiel schaffen. Die Rede ist von einer regulären Drop-In-Möglichkeit, die heutzutage eigentlich zum Standard gehört. Spielern wird es so nicht möglich sein zu jeder beliebigen Zeit in das Spiel eines Freundes zu joinen. Wer sich nicht bereits zu beginn in der Lobby seines Mitspielers befindet, wird dem Spiel also nicht beiwohnen können. Aus den Ausführungen des Entwicklers wird derzeit aber nicht wirklich erstlich, ob das Feature doch noch zu einem späteren Zeitpunk nachgereicht wird.

Zudem sprach der Entwickler über eine spezielle Schnellspiel-Option. Um das Matchmaking etwas zu beschleunigen, wird es die Möglichkeit geben ohne spezifische Charakterauswahl einem Spiel beizutreten. Wir erinnern uns: Jeder Avenger kann auf einer Koop-Mission auch nur einmal ausgewählt werden. Um also schneller ins Spiel starten zu können, könnt ihr diese Auswahl auch einfach dem Zufall überlassen.

Marvel’s Avengers erscheint am 4. September für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Stadia. Vorab wird es am 1. September noch einmal einen “War Table”-Livestream mit weiteren Infos zum Spiel geben.

