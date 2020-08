Gods and Monsters – Neuer Name geleakt

Ubisofts Actionspiel Gods and Monsters wird bekanntermaßen im Zuge der finalen Veröffentlichung umbenannt. Der vermeintlich neue Spieletitel wurde nun sogar geleakt.

Immortals anstatt Gods and Monsters?

Nachdem das Actionspiel Gods and Monsters im Frühjahr 2020 auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, wurde es zusehends ruhiger um den Titel aus dem Hause Ubisoft. Als unlängst jedoch frisches Material an die Öffentlichkeit durchsickerte, brach der französische Publisher das Schweigen und versicherte der Community, dass man alsbald neue Informationen teilen werde. Eine davon, soll auch der neue Name des Spiels sein.

Wie genau das Fantasy-Spiel zukünftig heißen soll, war bis dato allerdings noch nicht abzusehen. Zumindest bis jetzt, denn eine Alterseinstufung des Taiwan Digital Game Rating Committee lässt nun auf den vermeintlich neuen Titel schließen. Dem Bericht zufolge soll das Spiel zukünftig unter dem Namen Immortals: Fenyx Rising gelistet werden, wobei Fenyx den Protagonisten des Spiels darstellt. Weiterhin ist die Rede von einer Altersempfehlung ab 12 Jahren und einer Veröffentlichung für aktuelle Konsolen.

Ob es sich bei Immortals: Fenyx Rising tatsächlich um das uns bekannte Gods and Monsters handelt, bleibt aber zunächst abzuwarten. Mit großer Wahrscheinlichkeit werden wir im Rahmen der nächsten Episode des Live-Events Ubisoft Forward im September mehr über den Actiontitel erfahren.

Quelle: VGC