Gewinnspiel – Wir verlosen 1x den Microsoft Flight Simulator (Standard Edition für den PC)

Aerosoft freut sich, den mit Spannung erwarteten Microsoft Flight Simulator als Box-Version in den Handel zu bringen. Spieler werden die 10 DVDs des Simulators in den Stores aller europäischen Länder vorfinden. Die Box-Version des Microsoft Flight Simulators erscheint in zwei Editionen: Die Standard Edition mit gedrucktem Handbuch ist zu einem Preis von 69,99 € erhältlich; die Premium Deluxe Edition kostet 129,99 € und enthält zusätzlich ein hochwertiges Hardcover-Handbuch und bietet virtuellen Piloten 10 zusätzliche Flugzeuge und 10 von Hand modellierte Flughäfen, darunter auch den Airport Frankfurt. Beide Editionen kommen in einer hochwertigen Box in den Handel.

© 2020 Aerosoft + Microsoft / Release für PC am 18. August 2020

Was gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen zusammen mit Aerosoft eine Retail-Version für euch.

Gewinner 1: einmal den Microsoft Flight Simulator (Standard Edition) für den PC

Microsoft Flight Simulator Standard Edition - [PC] Mit Microsoft Flight Simulator erscheint die neueste Generation einer der beliebtesten Simulationsserien aller Zeiten

Erstellen Sie Ihren persönlichen Flugplan und fliegen Sie an jeden Ort des Planeten. Genießen Sie Flüge bei Tag und Nacht

Erkunden Sie die Welt. Erleben Sie auf Ihrer Reise den Detailreichtum von mehr als 37.000 Flughäfen, zwei Millionen Orten, 1,5 Milliarden Gebäuden

Verdienen Sie sich Ihre Sporen. Verfeinern Sie Ihre Flugkünste in einer Vielzahl von Flugzeugen, von Leicht- bis hin zu Verkehrsflugzeugen

Die ganze Welt ist zum Greifen nah. Steigen Sie hoch in die Lüfte und genießen Sie mit der nächsten Generation des Microsoft Flight Simulator die unvergleichliche Freude des Fliegens!

Was muss ich tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf Twitter.

2.) Du schreibst uns eine E-Mail (gewinnspiel@nat-games.de) und beantwortest folgende Frage: Welches Flugzeug möchtest Du am liebsten selbst einmal fliegen?

Die Teilnahmebedingungen

Für alle Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findest Du bei Cookies und Datenschutz.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Daher muss die angegebene E-Mail-Adresse bis zur Auslosung erreichbar sein, da der Gewinner ansonsten nicht benachrichtigt werden kann. Der Gewinn verfällt automatisch, sollte sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung mit der Redaktion in Verbindung gesetzt haben. Diese Zeit beginnt unmittelbar mit der Zustellung der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure des gesamten NAT-Portfolios (NAT-Games, NAT-Movies, Bis zur Glotze…, Controller-Helden etc.) und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 10. September 2020. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich gelöscht.

Vielen Dank an Aerosoft für die Bereitstellung der Preise!