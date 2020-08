Final Fantasy XVI – Neuer Hinweis auf baldige Ankündigung aufgetaucht

Während bezüglich Sony und Microsoft derzeit die Spekulationen um die Rahmendaten der nächsten Heimkonsolen die Fangemeinde aufwühlen, erweckt Square Enix mit einem neuen Hinweis zu Final Fantasy XVI die Aufmerksamkeit der Fans. So tauchten nun ein weiterer Anhaltspunkt auf, der darauf hinweist, dass der japanische Konzern eine Ankündigung zum Rollenspiel-Sequel vorbereiten könnte.

Wird Final Fantasy XVI bald offizielle vorgstellt?

So wurde auf Twitter nun nämlich ein neuer Account entdeckt, der den Namen “Final Fantasy XVI” trägt. Laut ersten Spekulationen soll dies daraufhin hinweisen, dass Square Enix sich derzeit auf die offiziell Ankündigung vorbereitet. Der Account selbst hat bislang noch keine Bilder oder Beiträge hinterlegt. Lediglich die E-Mail-Adresse hinter dem Account ist zu teilen einsehbar. „fa*******@s**********.***“ lässt zumindest vermuten, dass der japanische Publisher hinter dem Twitter-Profil stecken könnte.

Zuletzt gab es im Forum ResetEra erste Hinweise auf die baldige Enthüllung des Rollenspiels. So sprach hier ein vermeintlicher Insider von einer geplanten Vorstellung im Juni, die verschoben werden musste. Zudem erklärte dieser, dass eine gewisse Kooperation mit Sony geplant sei, die PlayStation 5-Spielern gewisse Vorteile verschaffen sollte. Konkreter wird hier eine Zeitexklusivität für Sonys Heimkonsole angesprochen. In diesem Zusammenhang wäre eine Vorstellung auf der nächsten State of Play durchaus vorstellbar. Der Livestream seitens Sony wurde aber indes ebenfalls noch nicht offiziell angekündigt, Gerüchte machen hier allerdings bereits vermehrt die Runde.

Quelle: Final Fantasy 16 via Twitter