Monster Hunter – Neuer Ableger der Reihe für die Switch?

Es hat den Anschein, als würde sich ein neuer Teil der Monster Hunter-Reihe für die Nintendo Switch anbahnen. Laut den Informationen eines Insiders bei Capcom arbeitet das Studio bereits auf Hochtouren an diesem Projekt. Mehr dazu erfahrt ihr im Folgenden.

Besonders in Japan galt Monster Hunter lange Zeit als einer der Titel für mobile Spielekonsolen. Egal ob PlayStation Portable oder Nintendo DS, viele trugen die Monsterhatz in ihren Rücksäcken mit sich herum. Ein Nintendo Switch Ableger der Reihe ergibt also in vielerlei Hinsicht Sinn. Laut dem Twitter Nutzer Dusk Golem – einem bekannten Capcom Insider – arbeitet das Studio derzeit an genau so einem Projekt. Angeblich würde der Titel auf einer Switch-Version der RE Engine basieren. Diese Grafik Engine wurde in der jüngsten Vergangenheit für Spiele wie Resident Evil 7, Devil May Cry 5 oder Resident Evil 2 Remake genutzt. Dementsprechend könnte die Monsterjagd auf Nintendos Hybridkonsole sogar relativ ansehnlich ausfallen.

Doch wann können wir mit einer offiziellen Ankündigung rechnen? Hier äußert sich Dusk Golem nur wag und spricht von einer “baldigen” Enthüllung des Projekts. Somit müssen wir uns leider noch gedulden, bis wir den Wahrheitsgehalt dieser Aussagen einschätzen können. Zweifelsohne würde sich ein Ableger der Reihe auf der Switch wie geschnitten Brot verkaufen. Allerdings kommen solche Vermutungen noch lange keiner offiziellen Ankündigung gleich.

To elaborate on two things, Monster Hunter Switch is running on a Switch compatible version of the RE Engine, which is why I've been posting っ○ whenever I've been talking about it for the last few months, it's supposed to be the RE Engine logo. pic.twitter.com/x5vT4DrwYM

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) August 29, 2020