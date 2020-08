Medal of Honor: Above and Beyond – Trailer zeigt neues Gameplay

Im Zuge der Gamescom Opening Night Live, wurde neues Material zu Medal of Honor: Above and Beyond veröffentlicht. Dieser zeigt euch einige der Orte die besucht werden.

Kann Medal of Honor: Above and Beyond in VR punkten?

Zuletzt wurde bei uns vor gut einem Jahr etwas zu dem neuen Titel angekündigt, nämlich die Ankündigung selbst, nun gibt es neues Gameplay zu sehen. Wie bei vielen VR-Titeln, gibt es auch hier die fliegenden Hände, was nicht unbedingt jedem gefallen sollte. Der Trailer zeigt zudem viele Interaktionen mit der Umgebung, um das VR-Gefühl besser zu vermitteln. So ist es möglich, Klavier zu spielen, Gegner mit Statuen zu erschlagen oder eine Granate in die Flaschenpost zu stopfen.

Als Spieler werdet ihr viele verschiedene Szenarien erleben, wie zum Beispiel der D-Day, der nie in einem 2te Weltskriegs-Shooter fehlen darf. Außerdem geht es in die eisigen Berge und sogar in das Cockpit eines Flugzeugs, da kann man nur hoffen, dass euch bei dem Spektakel nicht schlecht wird. Das Spiel wird derzeit für die Oculus Rift entwickelt und wird damit erstmal nur auf dem PC erscheinen, wodurch Konsolen-Besitzer leer ausgehen. Falls damit die Marke wieder zum Leben erweckt werden soll, wäre das ein ungewöhnlicher Schritt und eine große Hürde. VR an sich ist schon eine kleine Nische und dann nur für PC zu entwickeln, schränkt das ganze weiterhin ein. Wie steht ihr zu dem Schritt? Freut ihr euch auf einen neuen Teil?

