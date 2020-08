Der Herr der Ringe: Gollum – Umsetzungen für aktuelle Konsolen in Arbeit

Der Herr der Ringe: Gollum wird neben der nächsten Konsolengeneration auch für aktuelle Plattformen umgesetzt, darunter die Nintendo Switch.

Gollum macht auch aktuelle Systeme unsicher

Im Rahmen der Future Games Show: Gamescom 2020 Edition hat Entwickler Daedalic unter anderem einige frische Einblicke in das Actionspiel Der Herr der Ringe: Gollum gewährt und gleichsam einige neue Details zum Release bekannt gegeben. So wird der Titel überraschenderweise nicht nur für die neue Konsolengeneration veröffentlicht, sondern befindet sich durchaus auch für PlayStation 4, Xbox One und sogar Nintendo Switch in Arbeit. Bisher waren lediglich Versionen für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X bestätigt. Erscheinen soll das Projekt allerdings weiterhin plattformunabhängig im vierten Quartal 2021.

“Im Titel schlüpfen Spieler in die Rolle von Gollum und erleben dabei neue Abenteuer in Mittelerde aus einer nie dagewesenen Perspektive. Auf seiner Reise erkundet Gollum Orte, die noch in keinem anderen Medium detailliert behandelt oder gezeigt wurden, und trifft neue sowie bekannte Charaktere aus Der Herr der Ringe.”

Der Herr der Ringe: Gollum erlaubt euch erstmals Mittelerde aus der Sicht des namensgebenden Hobbits zu erleben. Spielerisch setzt das Action-Adventure auf spannende Schleichpassagen, Kletterherausforderungen und Parcour-Einheiten. Klassische Kämpfe soll es hingegen nicht geben, da Gollum herkömmlicherweise kein Krieger-Charakter sei.

Quelle: Daedelic Entertainment