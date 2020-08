Last Oasis – Neuer Trailer zum Exoskelett Feature

Das Survival MMO Last Oasis erhält ein neues Feature und passend dazu gibt es auch einen neuen Trailer. Zudem gibt es für Fans eine Möglichkeit den Entwicklern Fragen zu stellen.

Last Oasis bekommt ein Exosuit Feature

In dem neuen Update erfüllen die Entwickler den Fans ihren Wunsch und integrieren ein Exoskelett in das Spiel. Mit dem neuen Spielzeug wird es euch leichter fallen in der Wüste unterwegs zu sein und ihr könnt sogar zwei Fernwaffen mitnehmen.

In dem MMO kämpfen verschiedene Fraktionen um die letzten, raren Ressourcen der Welt. Nachdem die Rotation der Erde Tausende Jahre in der Zukunft, durch eine Katastrophe gestoppt wurde, sind zwei extreme Zonen entstanden.

Zwischen den Fronten der dunklen, eisigen Seite und der brennenden Wüste, gibt es einen schmalen Streifen der bewohnbar ist. Und hier müsst ihr euch gegen die anderen Fraktionen behaupten um überleben zu können.

Quelle: Donkey Crew