Aragami 2 – Stealth Sequel tritt aus dem Schatten

Solltet ihr auch Stealth Games stehen, werdet ihr euch bestimmt über Aragami 2 freuen, denn das Sequel wurde jetzt angekündigt.

Entwickler Lince Works beschert seinem Ninja Stealth Game aus dem Jahr 2016 ein Sequel und natürlich auch viele neue Features. Wo ihr zuvor noch allein von Schatten zu Schatten schleichen und meucheln musstet, könnt ihr diesmal mit zwei weiteren Ninjas zusammenspielen.

Dabei versprechen die Entwickler bis zu 42 Schattenfähigkeiten für eure Krieger, die sich auf drei Skillbäume verteilen. Die mystische Schattenessenz gibt euch dabei eine Vielzahl an Fähigkeiten, um euch zu einer echten Gefahr für eure Feinde zu machen.

Einen ersten Trailer gab es dabei im Rahmen der digitalen gamescom Events zu sehen und es wurde auch erstes Gameplay gezeigt. Erscheinen soll der Titel in 2021 für Playstation 4, Playstation 5, Xbox One und Xbox Series X sowie PC.

Macht euch also bereit aus dem Schatten zu treten.

From darkness, the Shadow clan has returned. ARAGAMI 2 is coming to Steam, PS4, PS5, Xbox One and Xbox Series X in 2021.

More info: https://t.co/NTgpqgKmFB pic.twitter.com/849P35pzNL

— Aragami 2 (@LinceWorks) August 28, 2020