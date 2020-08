Marvel’s Avengers – Welche DLC-Charaktere kommen nach dem Launch?

Publisher Square Enix gab Spielern in den vergangenen Wochen bereits die Möglichkeit das kooperative Action-Adventure Marvel’s Avengers noch vor den Launch ausgiebig in einer Beta anzuspielen. Passend zum bevorstehenden Release will der japanische Konzern sowie Tomb Raider-Entwickler Crytal Dynamics ebenfalls einige Worte über die Zukunft des Franchise verlieren. Dazu könnte in Kürze ebenfalls neue Informationen zu noch kommenden Helden gehören.

Welche Helden werden in Marvel’s Avengers noch spielbar werden?

Mit Kamala Khan, Captain America, Thor, Iron Man, Hulk und Black Widow sind in der Releaseversion des Comic-Titels derzeit mitunter 6 Helden spielbar. In der Vergangenheit bestätigte man bereits, dass zumindest Besitzer von Sonys aktueller Heimkonsole in die Rolle des agilen Spider-Man schlüpfen dürfen – während die anderen Plattformen vorerst leer ausgehen. Dieser Held wird allerdings ebenfalls erst weit 2021 ins Spiel finden. Auch Hawkeye wurde zuletzt von offizieller Seite als nachträglicher DLC-Charakter bestätigt. Auf welche weiteren Superhelden sich die Community freuen darf, darüber möchte man nun im Rahmen des kommenden Marvel’s Avengers War Table sprechen. Der Livestream wurde bereits für den 1. September offiziell angekündigt. Hier soll es aber nicht nur um einen neuen Helden gehen, auch die erste Story-Season soll konkreter thematisiert werden.

Bevor Square Enix und Crystal Dynamics nun aber offiziell Information zu den DLC’s bekannt geben, haben zuletzt Dataminer im Code der Beta zu Marvel’s Avengers ebenfalls interessante Hinweise entdeckt. Hier taucht nicht nur der Name Kate Bishop auf, die ja bekanntlich als Hawkeye agiert, sondern auch die Worte She Hulk und War Machine. Ob es die Charaktere tatsächlich ins Spiel schaffen, bleibt aber erst einmal abzuwarten.

Marvel's Avengers (kostenloses Upgrade auf PS5) (PS4) Marvel's Avengers bietet eine einzigartige Version der berühmten Superhelden, einschließlich Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow und Thor

Schalte mächtige Fähigkeiten und neue Ausrüstung frei, und erstelle damit deine bevorzugte Version der mächtigsten Helden der Erde

Bis zu vier Spieler können sich online zusammenschließen, um die Erde gegen eskalierende Bedrohungen zu verteidigen

Die Story wird sich über mehrere Jahre hinweg entfalten, ohne zufallsbedingte Lootboxen oder Pay-to-Win

