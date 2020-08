Kingdom Hearts: Melody of Memory – Releasetermin & Gameplay-Video veröffentlicht

Zuletzt wurde der nächste heiß erwartete, wenn auch etwas experimentelle, Ableger der beliebten Square Enix-Reihe Kingdom Hearts: Melody of Memory bekanntgegeben. Nun, pünktlich zur diesjährigen gamescom, wurde auch ein Veröffentlichungstermin, sowie ein brandneues Gameplay-Video veröffentlicht. Demnach soll das Spiel am 13. November 2020 für Playstation 4, Xbox One und die Nintendo Switch erscheinen.

Rhythmusbasierte Kämpfe mit altbekannter Musik in Kingdom Hearts: Melody of Memory

Der neue Gameplaytrailer bestätigt abermals den ersten Eindruck: Allzu bombastisches sollten wir nicht erwarten, dennoch könnte sich das neue Projekt als absolut spaßig entpuppen. Grandios ist die Musik von Komponistin Yoko Shimomura allemal. Allein schon deshalb könnte es sich lohnen, das Spiel weiter im Blick zu behalten. Neu ist auch der Multiplayer, denn laut Spielbeschreibung im Nintendo eShop mit bis zu 8 Spielern lokal spielbar sein. Online soll es wohl jedoch nur zu zweit spielbar sein. Es bleibt spannend, welche Infos uns dementsprechend noch erwarten.

Im Spiel übernehmt ihr die Rollen altbekannter Charaktere und reist begleitet von mehr als 140 Liedern sowohl aus der KH-Reihe als auch aus dem Disney-Universum durch alte Erinnerungen. In rhythmusbasierten Kämpfen schlagt ihr euch euren Weg durch Herzlose, Niemande und viele andere bekannte Feinde. Epische Bosskämpfe erwarten euch und natürlich wieder ein Haufen an tiefschürfender Story. Aber schaut selbst und macht euch einen ersten Eindruck des Spiels mit dem neuen Gameplay-Trailer.

Quelle: Square Enix via Youtube