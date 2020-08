The Dark Pictures: Little Hope – Special Bundle angekündigt

Mit The Dark Pictures: Little Hope wartet nach der ersten Episode Man of Medan der Anthologie bereits in diesem Jahr die nächste alleinstehende Story auf. Passend zum Release im Oktober kündigte Publisher Bandai Namco nun ein spezielles Bundle an, das vor allem Horror-Fans begeistern dürfte.

The Dark Pictures: Little Hope erhält spezielles Bundle zum Release

Nachdem Ende August des letzten Jahres mit Man of Medan der erste Ableger des Sammelbandes The Dark Pictures veröffentlicht wurde, warten Fans gespannt auf die zweite Horror-Geschichte aus dem Hause Supermassive Games. Wir erinnern uns: der britische Entwickler hat uns bereits mit dem PlayStation 4-Exklusivtitel Until Dawn 2015 das Fürchten gelehrt. Nun geht es im Oktober in die zweite Runde der schaurigen Anthologie. Passend zum bevorstehenden Release kündigte Publisher Bandai Namco nun eine spezielle Version für Fans an.

Das Special Bundle soll dabei exklusiv im hauseigenen Store des japanischen Publishers zu erwerben sein. Neben einer Kopie des Spiels selbst werden Käufer ebenfalls ein Steelbook für insgesamt 4 Discs erhalten. Das Highlight des Bundles stellt hierbei eine 15 Zentimeter große Ragdoll von Mary, bekannt aus dem Spiel, dar. Die Puppe selbst kann übrigens ebenfalls in der offiziellen Collector’s Edition erworben werden. Vorerst ist das Special Bundle nur für Nordamerika angekündigt, ob auch deutsche Fans in den Genuss des Angebotes kommen, ist derzeit noch nicht bekannt.

[North America Only] Pick up the Little Hope Special Bundle to receive: 💿 Four-disc steelbook

🎮 Base game

🧸 Mary's rag doll. Are you ready to step into the town of Little Hope? Xbox One – https://t.co/18GdN83CZj

PS4 – https://t.co/DX8cY1G0Jm pic.twitter.com/jF9Nu0OjrV — Bandai Namco US (@BandaiNamcoUS) August 25, 2020

The Dark Pictures: Little Hope erscheint am 30. Oktober für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Quelle: Bandai Namco US via Twitter