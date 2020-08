Puyo Puyo Tetris 2 – Im Dezember wird wieder gepuzzelt

Ab Dezember dürft ihr euch auf Puyo Puyo Tetris 2 freuen, jedenfalls wenn ihr im Besitz einer Konsole seid.

Puyo Puyo Tetris 2 im ersten Quartal 2021 für PC!

Erscheinen wird der Titel vorerst am 8. Dezember für Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X und PlayStation 4. Die Version für die PlayStation 5 soll ebenfalls noch 2020 erscheinen. Für beide Next-Gen-Konsole wird das Upgrade gratis verfügbar sein. Die Fassung für den PC, genauer gesagt für Steam, wird im ersten oder zweiten Quartal 2021 erfolgen. Im zweiten Teil der Reihe werdet ihr eine neue Story erleben und Special-Item Karten freischalten, die im Modus “Talent-Kampf”, zum Einsatz kommen. Wer sich die Limited Edition des Spiels sichert erhält ein spezielles Kartenpaket, welches acht seltene Karten enthält, wovon drei Karten aus der “Sonic the Hedgehog-Serie” stammen.

“Talent-Kampf” gibt euch die Möglichkeit taktischer und dynamischer in Kämpfe zu gehen und durch die neuen Karten, das Blatt zu euren Gunsten zu wenden. Hoffentlich werden diese Kartenpacks nicht durch Mikrotransaktionen erhältlich sein, bisher wurde dazu noch nichts erwähnt. Der Online-Modus wird Wettbewerbe und Ligen beinhalten, sowie ein Free play für bis zu vier Spieler. Auch Ranglisten werden im Online-Modus enthalten sein. Zudem kommen weitere Modi wie Versus, Fusion, Swap, Party und Big Bang auf euch zu, die auch für bis zu vier Spieler gedacht sind. Wer sich ein Bild vom ersten teil der Serie machen möchte, sollte sich die Review von Marco dazu durchlesen.

Puyo Puyo Tetris [Switch] Gegen drei Mitspieler in Tetris, Puyo Puyo oder dem neuen Fusion-Modus antreten und der Beste sein

Klassisches Puzzle-Spiele, die leicht zu erlernen sind und einen unvergleichlichen Mehrspieler-Modus bieten

Einzelspieler-Modus in zehn Akten und mit zahlreichen alten Bekannten und vielen einzigartigen Herausforderungen

Online gibt es eine Puzzle-Liga, die die Wertung der Spieler aufzeichnet. Spieler können außerdem Wiederholungen aufnehmen, sie hochladen, teilen uvm.

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ohne Altersbeschränkung

Quelle: SEGA via Pressemeldung