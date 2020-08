Nintendo Direct mini – Partner Showcase zeigt weitere Drittherstellerspiele

Nintendofans haben es in dieser ohnehin schwierigen Zeit nicht sonderlich leicht, müssen sie sich doch mit einer Nintendo Direct Mini abfinden, während links und rechts neue Spiele für die anderen Plattformen angekündigt werden. Dazu kommt noch, dass sich mal wieder nur auf Spiele von ausschließlich Drittherstellern konzentriert wurde. Die Warterei auf eine vollwertige Nintendo Direct geht also weiter.

Viel Rhythmus in der neuen Nintendo Direct mini

Die Partner Showcase Edition vom August 2020 beginnt mit viel Musik. Gleich drei rhythmusbasierte Spiele wurden mit Kingdom Hearts: Melody of Memory (13. November), FUSER (Herbst 2020) und Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack (Winter 2020) vorgestellt.

Weiter geht es mit dem bereits von 137 Mio. Leuten gezockten World Of Tanks Blitz. Die Panzerschlacht ist bereits ab heute Free-to-Play im eShop. Sportlich geht es in Big Rumble Boxing: Creed Edition zur Sache, welches im Rocky- und Creed-Filmuniversum spielt. Das Boxspiel erscheint im Frühjahr 2021.

Dann gibt es eine Premiere, denn die Final Fantasy Legend-Reihe ist hier im Westen nie erschienen, kommt jedoch nun als Collection of SaGa Final Fantasy Legend am 15. Dezember auf die Switch. Darauf folgt Just Dance 2021, welches erstaunlicherweise auf der Ubisoft-Präsentation abwesend war. Das Tanzspiel kommt am 12. November auf den Markt. Abgerundet wurde die Nintendo Direct mini mit dem Puzzleklassiker Puyo Puyo Tetris 2, welches am 8. Dezember erscheint.

Mit einem Ausblick auf kommende DLCs und bereits angekündigte Spiele von Drittherstellern endet diese Präsentation mit der Ansage, dass noch mehr von dieser Sorte folgen würden. Zu einer richtigen First Party Nintendo Direct wurde, mal wieder, nichts gesagt.

Quelle: Nintendo