Halo: Infinite – Entwickler nehmen Stellung zu den jüngsten Gerüchten

Die Gerücheküche um Halo: Infinite brodelt seit dem Gameplay-Reveal heißer denn je. Nach der Verschiebung auf 2021 kamen neue Spekulationen auf. So soll das Spiel womöglich sogar auf 2022 verschoben werden. Auch ein gestrichener Release für die Xbox One stand im Raum, sodass der Shooter exklusiv für die Series X erscheinen könnte, was wir auch in unserem letzten Podcast und in den News thematisierten. Die Entwickler bezogen jetzt aber Stellung zu den Mutmaßungen.

Aufgrund des durchwachsenen Gameplay-Reveals entstanden die wildesten Gerüchte um den kommenden Xbox-Shooter. John Junyszek, Community Manager von 343 Industries, bezog jetzt auf Nachfrage aber Stellung zu den Spekulationen. Dieser betonte auf Twitter, dass momentan viele Fake-Leaks im Netz kursieren. Diesen solle man nicht glauben, denn das Spiel werden definitiv 2021 erscheinen. Auch an dem Plan an Xbox One und Series X festzuhalten habe sich nichts geändert. Somit scheinen einige Leute im Netz ihre Vermutungen im Netz etwas zu weit gestreut haben.

Trotz der Bekundungen seitens 343 gibt es nach wie vor noch kein Release-Datum. Den Zeitraum gab Microsoft mit dem Jahr 2021 nur sehr grob an. Somit müssen sich Fans wohl erstmal noch länger gedulden. Spannend wird zudem, wie sich das Action-Game nun weiterentwickeln wird und an welchen Stellschrauben die Entwickler aktuell drehen, um die Spieler glücklich zu stellen. Auch das Release-Datum der Xbox Series X lässt auf sich warten, wie auch der Preis. Sowohl Sony, als auch Microsoft, hüllen sich hier weiterhin in Schweigen.

Hey Eric – we're seeing lots of fake "leaks" out there, so please don't believe everything you read. There are no plans to change our 2021 release or the devices and platforms we'll be supporting. We're building Halo Infinite to be the best it can be on each device/platform 👊

— John Junyszek (@Unyshek) August 25, 2020