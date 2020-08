Call of Duty: Black Ops Cold War – Offizieller Trailer zur Kampagne des Next-Gen-Shooters

Nachdem vor wenigen Tagen bereits die offizielle Ankündigung von Call of Duty: Black Ops Cold War ins Haus flogt, folgte heute die vollständige Enthüllung des Settings der Einzelspieler-Kampagne. Der neuste Teil soll noch in diesem Jahr für alle aktuellen und Next-Gen-Konsolen erscheinen.

Offizieller Trailer von Call of Duty: Black Ops Cold War veröffentlicht

Call of Duty: Black Ops Cold War setzt auf den bewährten Black Ops-Stil und verbindet Elemente der Popkultur der 1980er Jahre mit einer irrwitzigen Verschwörungsgeschichte – Täuschung und Betrug stehen in der spannenden Einzelspieler-Kampagne auf der Tagesordnung. In dieser Fortsetzung des ersten Call of Duty: Black Ops treffen die Spieler auf historische Persönlichkeiten und harte Wahrheiten, während sie überall auf der Welt an bekannten Orten kämpfen, etwa in Ost-Berlin, der Türkei, in Vietnam, im Moskau der Sowjetzeit und mehr.

In der Rolle von Elite-Agenten müssen die Spieler eine über Jahrzehnte geplante Verschwörung verhindern und folgen der Spur einer geisterhaften Figur namens Perseus, die das globale Machtgefüge umstürzen will, um den Verlauf der Geschichte zu ändern. Abseits der Kampagne können die Spieler auf ein umfangreiches Arsenal an Waffen und Ausrüstung des Kalten Krieges für die nächste Generation von Multiplayer-Kämpfen und das brandneue Zombies-Erlebnis zurückgreifen.

Der Multiplayer zu Black Ops Cold War wird am 09. September 2020 via Twitch gestreamt und enthüllt. Black Ops Cold War wird auch das erfolgreiche kostenlose Call of Duty: Warzone-Erlebnis unterstützen und fortführen. Black Ops Cold War unterstützt geteilte Fortschritte für Warzone und bietet brandneue Inventarobjekte, die sowohl in Black Ops Cold War als auch in Warzone genutzt werden können. Warzone-Spieler haben weiter Zugriff auf sämtliche Call of Duty: Modern Warfare-Inhalte, einschließlich aller zuvor verdienten Operator und Waffenbaupläne.

Das Spiel wird sowohl für die aktuelle Konsolengeneration als auch für die Next-Gen-Konsolen erscheinen. Dazu gehört auch die Unterstützung von Crossplay, sowie ein Battle Pass-System.

Quelle: Activision via Pressemeldung