The Lord of the Rings: Gollum – Infos zum Gameplay und neuer Teaser

Daedalic Entertainment hat einen neuen Teaser zum kommenden Spiel The Lord of the Rings: Gollum veröffentlicht. Doch was für eine Art von Spiel verbirgt sich eigentlich dahinter?

The Lord of the Rings: Gollum setzt auf Stealth-Gameplay

Außer dem jetzt veröffentlichten Teaser und ein paar Screenshots, wissen wir nicht sonderlich viel über das geplante Game The Lord of the Rings: Gollum. Zu sehen sind einige tote Fische und Gollum, wie er sich dem Schicksalsberg nähert.

IGN konnte jetzt allerdings ein Interview mit Martin Wilkes, dem Game Designer des Spiels führen und ihm einige Informationen entlocken. Demnach wird es in dem Game nicht um actionreiche Kämpfe gehen, sondern eher ums Klettern und Schleichen. Zwar soll Gollum auch aus dem Hinterhalt Gegner ausschalten können, doch vorrangig soll es um den Stealth-Aspekt gehen.

Ebenfalls interessant scheint das Moralsystem im Spiel zu sein. Durch Dialoge und Entscheidungen soll nicht nur die Story beeinflusst werden, sondern auch einige Gameplay-Elemente. Je nachdem wie ihr vorangeht, tendiert euer Charakter entweder eher zu Gollum oder zu Sméagol.

Außerdem wird es mehrere offene sowie lineare Levelabschnitte geben. Insgesamt vergleicht Wilkes das Gameplay von Gollum mit Prince of Persia, nur dass es dabei größeren Fokus auf die Kletter- und Schleichpassagen legt. Das Spiel soll 2021 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen.

Quelle: IGN via YouTube, IGN