No Straight Roads – Neuer Launch-Trailer rockt gewaltig

Am 25. August 2020, also genau heute, erblickt ein weiterer Indie-Hoffnungsträger die Welt. No Straight Roads bringt euch den Rock auf eure Heimkonsolen und will einer fiesen Produktionsfirma ein Schnippchen schlagen. Gemeinsam mit einem Freund oder einer Freundin könnt ihr hier im Namen des Indie-Rocks für bessere Musik in der Stadt Vinyl City sorgen. Wir haben für euch das ganze bereits in einem Angespielt getestet. Auf PC, Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch könnt ihr euch also ab sofort auch selbst von dem Spiel überzeugen.

Gemeinsam im Kampf für bessere Musik in No Straight Roads

Bei dem Spiel handelt es sich um ein musikgeladenes Action-Adventure, das insbesondere für Koop-Fans ein Geheimtipp sein könnte. In rythmusbasierten Kämpfen schlagt ihr euch in Third-Person-Perspektive durch die von der EDM Firma NSR geplagten Stadt Vinyl City. Denn Indie-Rock ist eurer Meinung nach mal so gar nicht out.

Dabei ist das Spiel ein klassisches Action Rollenspiel im Stil vonbeispielsweise Ratchet and Clank. So kann man das sowohl allein als auch mit einem Kumpanen das Spiel durchzocken. Mit euren Instrumenten, die dabei als Nahkampfwaffe dienen, bekämpft ihr diverse Roboter der Firma und in gut inszenierten Bosskämpfen die jeweiligen NSR Angestellten. Zur Feier des Tages wurde ein Launch-Trailer veröffentlicht, der die Bude gewaltig rockt und die Vorfreude auf das Spiel weckt.

