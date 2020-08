GOG – Harvest Sale bringt zahlreiche Rabatte

Steam Konkurrent GOG hat passend zum Start der gamescom 2020 einen neuen Sale in hauseigenen Store eingeläutet. Interessierte können so ab sofort in den Genuss zahlreicher Rabatte für zahlreiche Spiele-Highlights kommen.

GOG bietet zahlreiche Angebote im Herbst Sale und kostenloses Spiel

Mit dieser Woche startet in Köln die gamescom – trotz Corona-Beschränkungen wird die Spielemesse in einer rein digitalen Form stattfinden, die besonderen Ankündigungen und Neuigkeiten sollen aber dennoch nicht ausbleiben. Passend zum Start der populären Gaming-Messe dürfen dich Spieler im Store von GOG nun über eine große Rabattaktion freuen, die zahlreiche Videospiel-Highlights zu einem reduzierten Preis anbietet. Der Harvest Sale soll dabei noch bis zum 31. August 2020 um 15 Uhr anhalten. Als besonderes Schmankerl dürfen sich PC-Spieler im Rahmen des Sales sogar über ein besonderes Goodie freuen. So bietet die polnische Spieleschmiede euch den Klassiker Serious Sam: The First Encounter vollkommen kostenfrei zum Download an. Der Shooter kann noch bis zum morgigen Tag, den 26. August, ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen werden.

Zu den Highlights des Harvest Sales auf GOG.com gehört unter anderem die Adventure-Reihe Batman – The Telltale Series, welches derzeit für nur noch 14,29 Euro zu haben ist, das hauseigene Projekt The Witcher 3: Wild Hunt mit einem Preisnachlass von 70 Prozent oder Vampire: The Masquerade – Bloodlines mit einem vergünstigten Preis von 8,39 Euro. Ebenfalls rabattiert sind Spielehits wie Overcooked 2, Civilization 4: The Complete Edition, System Shock 2, Divinity: Original Sin 2, Baldur’s Gate II oder die komplette erste Season von Life is Strange.

Quelle: GOG.com