gamescom 2020 – Erlebe die Messe digital mit TikTok

Auch wenn die gamescom 2020 in diesem Jahr ausschließlich digital stattfinden wird, sind bereits diverse Partner mit an Bord. Auch TikTok zählt mit zu den Plattformen, die passend zur Messe in den nächsten Tagen diverse Online-Angebote anbietet. So erwarten die Community in europaweiten Live-Übertragungen auf TikTok spannende Branchennews, interessante Gespräche und die neuesten Produktlaunches.

Erlebe die gamescom 2020 auch auf TikTok

Doch was genau kann ich auf der App alles ansehen? Wir haben für euch das komplette gamescom Programm auf TikTok im Überblick:

10. – 16. August: #HeartOfGaming und der Gaming Award

Seit dem 10. August ruft TikTok mit der Hashtag-Challenge #HeartOfGaming Creator*innen zu Shoutouts an Lieblingsgames, -gamer*innen oder Fans auf. Bereits jetzt erzielte die Challenge für die vielen unterschiedlichen emotionalen oder unterhaltsamen Videos über 131 Millionen Aufrufe. Neben Kurzclips über veraltete Gaming-Klischees und Gaming-Mythen, sind auch Videos über den Bildungsaspekt von Gaming dabei. Der oder die Nutzer*in mit dem kreativsten Challenge-Beitrag wird am 30. August auf der TikTok Stage mit einem Preis ausgezeichnet.

26. – 27. August, 19:00 Uhr: 24h Pre-Show Livestream

Während alle gespannt dem Start der gamescom entgegenfiebern, können sich Gaming-Fans im Rahmen eines 24-Stunden-Livestreams auf TikTok treffen und austauschen. Highlights sind Play Sessions mit bekannten Gamer*innen und Kult-Games, der Auftritt des Teams von Xbox Dach (xboxdach), ASMR Breaks sowie Wellbeing Tipps zum gesunden Umgang mit Videospielen. TikTok-Nutzer*innen können sich auf Stargäste wie Rezo, Fußballprofi Sead Kolasinac, Rebecca Mir, TikTok-Creator itsdyma, YouTuberin Malwanne, Twitch-Größe RevedTV oder auch den beliebten TikTok-Creator esportslehrer freuen. Moderiert wird das 24-Stunden-Event von vier Duos, die es in sich haben. Unter anderem sind Rewinside und Velafee mit dabei. Im Anschluss an das TikTok 24h Live-Event startet am 27. August um 19:30 Uhr die offizielle Opening Night Live der gamescom.

28. – 30. August: TikTok Live Stage

Im Rahmen des offiziellen gamescom Programms finden auf der TikTok Stage diverse Live Acts statt:

28. August, 21:30 – 22:30 Uhr: TikTok Stage-Show zum Thema „Wie wird man Gaming-Creator*in auf TikTok” mit TikTok-Creator Shillingplays

29. August, 21:30 – 22:30 Uhr: TikTok Stage-Show zum Thema „Wie man eine Gaming-Karriere startet” mit Chefredakteurin Rae Grimm von GamePro

30. August, 14:00 – 16:00 Uhr: TikTok Stage-Show zum Thema „Wie man eine Gaming-Community aufbaut” mit TikTok-Creator und YouTube-Größe HandofBlood und einem prominenten Überraschungsgast

30. August, 20:00 – 21:30 Uhr: TikTok Closing Stage mit Aleksandar Kovacevic, Referent Digital Marketing der gamescom, und Yasmina Banaszczuk, Head of Content Development DACH bei TikTok

27. August – 2. September: #WellPlayed2020

Mit der zweiten Challenge, #WellPlayed2020, wird TikTok zusammen mit der gamescom die schönsten gamescom-Momente aus ganz Europa zelebrieren und festhalten. Angefangen bei Hardware und Equipment bis hin zu unterhaltsamen Momenten aus dem Gamer*innen-Alltag und absurden Geschichten – im Rahmen der Hashtag Challenge sind die unterschiedlichsten Beiträge willkommen.

„TikTok ist längst das kreative Zuhause vieler Gaming-Fans geworden. Wir sind stolz, Gamer*innen aus ganz Europa zur gamescom 2020 ganz nah ans Geschehen zu bringen und sie über den Globus in Echtzeit miteinander zu verbinden. Von lustig bis aufregend, Gameplay oder Cosplay, News oder Meinung – in den nächsten Tagen dreht sich bei uns alles um digitales Spielen“, erklärt Yasmina Banaszczuk, Head of Content Development DACH bei TikTok.

YUNVJIG Tik Tok Frauen Kurzes Kapuzenpullover Mädchen Langarm Crop Top Pullover Pullover Top Pullover Größenbeschreibung - Bitte beachten Sie vor dem Kauf die Größentabelle im Produktbild.

Material-Polyester-Baumwollmischung, 100% nagelneu und von hoher Qualität. Leichtes Material, weiches Gefühl, hautfreundlich und atmungsaktiv, lange Ärmel in einer Jacke aus Baumwollmischung

Das hochgeschlossene Design, die langen Ärmel, die Kapuze und die große weiche Tasche können alleine oder mit Blazer, Strickjacke, Mantel, Jacke oder Pullover verwendet werden.

Wunderschönes Sweatshirt, geeignet für Freizeitkleidung, Ausgehen, Zuhause, Büro oder andere Anlässe mit Leggings, Jeans oder Freizeithose.

Fügen Sie dieses Must-Have-Sweatshirt zu Ihrem Kleiderschrank hinzu und passen Sie es zu jeder Jahreszeit problemlos an. Handwäsche oder Maschinenwäsche

Quelle: TikTok via Pressemeldung