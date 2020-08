Cyberpunk 2077 – Spiel erscheint ungeschnitten

CD PROJEKT RED gab nun bekannt, dass Cyberpunk 2077 ungeschnitten in Deutschland erscheinen wird. Lange Zeit war man sich dabei nicht sicher.

Cyberpunk 2077 frei ab 18!

Wer sich schon Gedanken darum gemacht hat, ob Cyberpunk ungeschnitten in Deutschland erscheinen wird, kann nun aufatmen. Lange Zeit war es noch nicht sicher, ob der Titel hier ungeschnitten erscheinen kann, da die Gewalt und sexuelle Darstellung sehr explizit sein soll. Nun steht es fest, das Spiel wird hier ungeschnitten mit USK18 erscheinen. Ihr könnt also eure Bestellungen aus Österreich wieder stornieren. Der Alex hatte bereits im April einen ähnlichen Beitrag veröffentlicht, der genauer auf die Gewaltdarstellung, Nackheit und den Drogenkonsum eingeht. Die News dazu findet ihr hier.

Auch sehr erfreulich ist, dass die Retail-Fassung des Spiels, mit einem Wendecover daher kommt. So könnt ihr euch entscheiden, ob ihr lieber die männliche oder weibliche Cover-Variante im Regal stehen haben wollt. Wenn sich nicht spontan noch etwas ändert, dann wird der Titel am 19. November 2020 in den Regalen stehen und für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein. Die Stadia-Variante soll auch noch dieses Jahr erscheinen. Auch ein kostenloses Upgrade auf die Next-Gen wird mit dabei sein, wie schon früher angekündigt wurde. Ihr wollt noch mehr zu Cyberpunk 2077 wissen? Dann schaut hier vorbei!

Quelle: CD PROJEKT RED via Pressemeldung