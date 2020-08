Yakuza Like a Dragon – Neuer Trailer zeigt Klassen

Im November erwartet uns mit Yakuza Like a Dragon das lang erwartete Sequel zur inzwischen sehr beliebten Reihe. Ein neuer Trailer zeigt die verschiedenen Klassen im Spiel.

Yakuza Like a Dragon bietet schräge Klassen

Nachdem wir in sechs Teilen Kiryu Kazuma durch Kamurocho begleitet haben werden wir im kommenden Sequel einen neuen Protagonisten und einen völlig neuen Spielstil erhalten. Das Third Person Brawler Gameplay wird im neuen Teil durch ein RPG Kampfystem ersetzt.

So schlüpfen wir diesmal in den Anzug von Ichiban “Ichi” Kasuga und Ichi ist nicht ein Mitglied der japanischen Mafia sondern auch ein echter Dragon Quest Fan. Auf seinem Weg durch die Story bekommt er neue Begleiter die euch diesmal als RPG Party dienen.

Und was wäre ein Rollenspiel ohne Job System und was wäre ein Yakuza ohne verrückte Ideen? Daher sollte es nicht überrschen, dass wir so schräge Jobs sehen wie das japanische Idol, den Break Dancer oder auch den Musiker, die alle ganz eigene Eigenschaften und Fähigkeiten mit sich bringen.

Erscheinen wird der Titel am 13. November für PS4, PC und Xbox One X und wird im November Xbox Series X nachliefern. Playstation 5 wird e zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls ein Upgrade bekommen.

Yakuza 7: Like a Dragon - Limited Edition (Playstation 4) Spiele als Ichiban Kasuga, ein Yakuza Schläger, der von seinem engsten Vertrauten betrogen wurde

Benutze Baseballschläger, Regenschirme, Fahrräder, Straßenschilder und alles andere, was in greifbarer Nähe ist, um Deine Gegner zu besiegen

Verbringe Zeit mit Party-Mitgliedern um ihre Fähigkeiten zu entwickeln und um mächtige Combo-Skills freizuschalten

Inhalt der Day Ichi Edition: Das Spiel, exklusives Steelbook und Legenden-Kostüm-Set DLC

Quelle: @SEGA_Europe via Twitter