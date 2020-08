Podcast: Warner Bros. dreht mit DC auf und Microsoft säuft mit der Xbox ab | Folge 19

Alle DC-Fans aufgepasst, denn am vergangenen Wochenende wurde reichlich über die neusten Projekte von Warner Bros. gesprochen und in unserem Podcast sprechen wir über diese Ankündigungen. Diverse neue Games und Filme zu Batman, Suicide Squad und Co wurden angekündigt. Doch so schön es bei der einen Firma läuft, so schlecht scheint es bei den Redmondern zu laufen. Denn nachdem Halo Infinite auf 2021 verschoben wurde, stellen wir uns die Frage: Wieso soll ich mir in diesem Jahr überhaupt die neue Xbox Series X kaufen?

In dieser Folge übernahm Tobias die Moderation

Redaktion der Sendung: Tim und Christian

Podcast über Suicide Squad, Gotham Knights und die Xbox Series X | Folge 19

Das neue Koop Game ist in der Tat nicht Bestandteil der Arkham Zeitlinie und setzt daher auch keine Aspekte dieser Story fort. Wer also wissen möchte was aus dem Arkham Knight Bruce geworden ist wird noch langer warten müssen. Das neue Suicide Squad Spiel soll allerdings in der gleichen Zeitlinie der Arkham Spiele stattfinden.

343 Industries mussten jetzt ankündigen, dass deren Shooter Sequel nicht mehr zum Launch der Xbox Series X und Series S erscheinen wird. Der Studio Chef Chris Lee nannte als Gründe für die Verschiebung die erschwerten Umstände durch COVID. Wir diskutieren über den womöglich gepatzten Start der neuen Xbox.

