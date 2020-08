Cyberpunk 2077 – Kostenlose DLC’s bestätigt

Mit Cyberpunk 2077 steht wohl das meisterwartete Spiel 2020 in den Startlöchern. Dabei geht es mit großen Schritten auf den Release Ende November zu, wobei Entwickler CD Projekt RED zuletzt vor allem durch die Night City Wire Livestreams neue Einblicke ins Spiel gewährte. Einen neuen Infohappen zum Content nach dem offiziellen Release gab die polnische Spieleschmiede nun via Twitter beiläufig bekannt.

DLC’s für Cyberpunk 2077 ähnlich wie The Witcher 3

Bereits im Open-World-Bombast The Witcher 3: Wild Hunt durften sich Speiler nach der Veröffentlichung über zahlreiche kostenfreie, kleinere Spielinhalte freuen. Dazu gehörte spezielle Ausrüstung sowie Waffen, die vollkommen kostenfrei heruntergeladen und im Spiel genutzt werden konnten. Ebenfalls betraf dies einzelne spannende Questreihen. Via Twitter erkundigte sich nun ein Fans des kommenden AAA-Hits, ob man hier ein ähnliches Vorgehen wie bei der Hexer-Saga anstreben würde. Dies bestätigte CD Projekt RED über den Kurznachrichtendienst kurzerhand. Konkreter auf die geplanten Inhalte ist man dabei allerdings nicht eingegangen. Zumindest dürfen sich Fans des Rollenspiels bereits vorab über kostenlosen Content nach der Veröffentlichung freuen, der einen ähnlichen Umfang wie in der Witcher-Reihe bietet.

Neben den kostenfreien Inhalten wird CD Projekt RED ebenfalls an kostenpflichtigen DLC’s werkeln. Auch diese sollen ähnlich groß ausfallen wie bereits aus dem Vorgänger-Spiel bekannt. Für The Witcher 3: Wild Hunt wurden insgesamt 2 große Zusatzinhalte veröffentlicht, die die Storyline um Held Geralt enorm erweiterten.

Quelle: Cyberpunk 2077 via Twitter