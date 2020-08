Spiritfarer – Erfolgreicher Verkaufsstart und Stadia-Version erschienen

Das emotionale Indie-Spiel Spiritfarer ist nebst vielen weiteren Plattformen ab sofort auch für Googles Streaming-Plattform Stadia erhältlich.

Weitere Verbesserungen für Spiritfarer

Das Management-Spiel Spiritfarer hat offenbar einen überaus erfolgreichen Verkaufsstart hinlegen können. Der Indie-Titel erschien in dieser Woche nicht nur für den PC via Epic Games Store, Steam und GOG.com, sondern auch für die Konsolen PlayStation 4, Stadia, Nintendo Switch und Xbox One. Darüber hinaus ist das emotionale Advenrure Teil des Xbox Game Pass und kann von Abonnenten folglich kostenfrei bezogen werden. Wem das noch nicht genug ist, der bekommt mit der neu veröffentlichten Google-Stadia-Version eine weitere Möglichkeit an die Hand auf Spiritfarer via Streaming zuzugreifen.

Obwohl das Spiel sowohl bei der Fachpresse als auch im Rahmen der Steam-Reviews eine äußert gute Figur macht, veraprechen die Entwickler von Thunder Lotus auch weiterhin am Spiel zu werkeln und die Spielerfahrung zu verbessern. So wolle man sich allem voran den vorherrschenden Stabilitätsproblemen annehmen und die Lokalisationen auf allen Plattformen gleichermaßen bereitstellen.

“Dies war definitiv der herausforderndste Verkaufsstart in der Geschichte von Thunder Lotus. Es ist großartig zu sehen, dass die Spieler Spiritfarer mögen und wir sind sehr stolz auf das, was wir bisher erreicht haben. Aber unsere Fans waren auch großartig darin, die Probleme, denen sie bisher im Spiel begegnet sind, zu vermitteln und wir möchten, dass sie wissen, dass wir sie auch wahrnehmen! Wir arbeiten hart daran, dass die Spiritfarer-Erfahrung auf allen Systemen erstklassig ist.”

