Summoners War – Kooperation mit Street Fighter V ist auf dem Weg

Com2US Summoners War wird zusammen mit Capcom eine Kooperation starten, in der bekannte Street Fighter V Charaktere in das Mobile Spiel einziehen werden.

Summoners War X Street Fighter V: Champion Edition Collaboration!

So wird der Titel dieser Kooperation lauten, die am 21. August 2020 starten wird. Street Fighter V: Champion Edition ist der neuste Ableger der Street Fighter Reihe und wurde bereits 44 Millionen mal weltweit verkauft. Nun trifft der Klassiker auf den Mobile-Game-Giganten. Beide Spiele sind auf ihren jeweiligen Plattformen bekannte Größen, da bietet sich doch eine Kollaboration an.

Dabei sollen die Vorteile beider Spiele ausgenutzt werden, um so ein ganz neues Spielgefühl zu entwickeln. Dabei ist die Rede von den umfangreichen Inhalten von Summoners War: Sky Arena und die abwechslungsreichen Charaktere der Street Fighter V: Champion Edition. Wie die beiden Ableger zusammen passen und wie das Ergebnis aussehen wird, finden wir erst Ende August heraus. Außerdem sollen eine Vielzahl von Ingame-Events und Herausforderungen geplant sein, um euch bei der Stange zu halten. Weitere Infos zum Event werden in den nächsten Tagen, auf summonerswar.com veröffentlicht. Und mehr News aus der Welt des Gaming, findet ihr in unserer Übersicht. Glaubt ihr, dass die beiden Spiele gut zusammen passen und werdet ihr es austesten?

