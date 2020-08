Nintendo Switch – Indie World-Stream für heute angekündigt

Bereist in der Vergangenheit hat Nintendo recht spontan Livestream abgehalten, die sich um neue Software für die hauseigene Hybrid-Konsole, die Nintendo Switch, drehten. Nun gab das japanische Unternehmern erneut kurzfristig bekannt, dass man am heutigen Tage eine neue Ausgabe der Indie World ausstrahlen wird.

Indie World bringt neue Titel für Nintendo Switch

So will man sich am heutigen Dienstag, den 18. August 2020, erneut mit Titeln von unabhängigen Entwicklern für die Nintendo Switch befassen. Der Stream selbst kann ab 18 Uhr live auf dem offiziellen YouTube-Kanal verfolgt werden. Nintendo gab bereits bekannt, dass das Format heute gut 20 Minuten andauern wird. Welche Inhalte man konkret vorstellt, ist noch nicht bekannt geben worden. Nicht nur mit gänzlich neuen Titeln ist dabei zu rechnen, oftmals spricht der japanische Konzern ebenfalls über neue Inhalte zu bereits bekannten Indie-Perlen.

Die letzte Ausgabe der Indie World fand im März diesen Jahres statt. Wir erinnern uns: damals wurden Titel wie The Last Campfire, Exit the Gungeon oder Eldest Souls für die aktuelle Heimkonsole angekündigt. Die damalige Episode könnt ihr euch unter folgendem Link noch einmal zu Gemüte führen. Die Hybrid-Konsole aus den japanischen Gefilden wartet bereits mit einer Vielzahl an Indie-Spielen auf. Zu den Highlights zählen unter anderem nach wie vor Cuphead, Sky: Kinder des Lichts, Undertale, The Gardens Between oder CrossCode.

Quelle: Nintendo