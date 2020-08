Nintendo Indie World – Diese Spiele wurden gezeigt

Während Nintendo-Fans immer noch auf eine richtige Direct warten, gab es stattdessen eine Präsentation namens Nintendo Indie World. Die etwas über 20 Minuten Lange Präsentation fokussierte sich auf kleinere Titel, die in nächster Zeit im eShop erscheinen werden. Wir haben eine kleine Liste aller gezeigten Spiele für euch.

Diese Spiele wurden im Nintendo Indie World-Stream gezeigt

Hades – Herbst 2020

Supergiant Games, bekannt durch Indie-Hits wie Bastion und Transistor, stellten ihren neuen Titel Hades vor. Hier spielt ihr den namensgebenden Prinzen der Unterwelt, der in diesem Roguelike-Dungeon Crawler versucht, aus der Hölle zu entkommen. Dabei trefft ihr auf allerlei Figuren aus der griechischen Mythologie. Wenn ihr den Titel bereits für den PC besitzt, könnt ihr eure Spielstände auf die Switch übernehmen.

Hypnospace Outlaw – 27. August 2020

Dieses Spiel versetzt euch zurück in die Anfänge des Internets. Ihr klickt euch durch auf alt getrimmte Websites und weicht dabei Hackern und Viren aus. Der Look des Spiels ist dabei zwar in Pixeloptik, doch sehr stark angelehnt an das Internet der 90er Jahre.

Spiritfarer – Bereits erhältlich

Spiritfarer ist ein kleines, magisches Management-Spiel, bei dem ihr die Besitzerin einer Fähre seid, die Geister ins Jenseits befördert. Bei dieser Reise freundet ihr euch mit ihnen an, erweitert euer Schiff und erlebt allerlei Abenteuer, bis ihr euch nach und nach leider von euren neuen Freunden verabschieden müsst. Bis dahin ist aber noch genug Zeit, um etwas Spaß zu haben.

Garden Story – 2021

Ebenfalls um Management geht es in Garden Story, Hier habt ihr, wie der Titel bereits verrät, die Verantwortung für einen Garten. Ihr baut eure Gemeinschaft wieder auf, indem ihr Monster besiegt, Ressourcen sammelt und Gefallen für die Bewohner erledigt.

Subanautica & Subnautica: Below Zero – Anfang 2021

Subnautica und seine Fortsetzung Below Zero sind bereits große Erfolge und kommen nächstes Jahr auch auf die Switch. Ihr erkundet mit eurem U-Boot die Meere und nehmt euch vor gefährlichen Unterwasserlebewesen in Acht. Und in Below Zero werden die Temperaturen dann etwas kühler.

Takeshi und Hiroshi – Bereits erhältlich

In diesem Spiel übernehmt ihr die Rolle von Takeshi, der ein Spiel für seinen kleinen Bruder Hiroshi entwickelt. Dies ist eure Aufgabe und obwohl das Spiel eine Herausforderung sein soll, darf es nicht zu schwer für euren kleinen Bruder sein. Ihr müsst also gut abwägen, welche Monster sich Hiroshi in den Weg stellen und welche Ausrüstung er erhält, damit ein spannendes Abenteuer entsteht.

Raji: An Ancient Epic – Bereits erhältlich

In Raji springt, klettert und kämpft ihr euch durch Tempel inspiriert von indischer Mythologie und verteidigt die Welt gegen einen mächtigen Dämonenlord. Der Grafikstil beeindruckt durch seine indischen Inspirationsquellen und Schuss Mythologie und Magie.

Bear and Breakfast – 2021

In Bear and Breakfast leitet ihr eure eigene Pension im Wald und müsst gutes Management beweisen, um eine Menge Gäste anzulocken. Ihr seid übrigens ein Bär, der bei der Erweiterung seiner Pension auch auf die Gefahren achten muss, die im Wald lauern.

A Short Hike – Bereits erhältlich

Ebenfalls einen Ausflug in den Wald tätigt ihr in A Short Hike. Hier spielt ihr einen kleinen Vogel, der den Hawk Peak Provincial Park erkundet, entweder an den Pfaden entlang oder ganz frei, wie ihr es mögt. Ihr erkundet die Gegend und findet ja vielleicht auch den ein oder anderen Schatz.

Card Shark – 2021

Ein Kartenspiel der ganz besonderen Art erwartet uns hier, denn in Card Shark geht es vor allem ums Schummeln. Hier lernt ihr auch einige echte Kartentricks, mit denen ihr euer Gegenüber faszinieren könnt. Setting ist das Frankreich des 18. Jahrhunderts, wo auch schon mal jemand wegen Schummeln bei einem Kartenspiel erschossen werden kann.

Torchlight 3 – Herbst 2020

Der dritte Teil der Action-Rollenspiel-Reihe ist bereits seit Juni diesen Jahres erhältlich und kommt im Herbst auch auf die Switch.

Manifold Garden – Bereits erhältlich

Etwas für Knobelfreunde gibt es auch. In Manifold Garden löst ihr Puzzles, die alle mit der Physik spielen.

Evergate – Bereits erhältlich

Mit Evergate bekommen wir einen knuffigen Puzzle-Plattformer. Hier können wir die Zeit verlangsamen und mit magischen Kristallen unterschiedliche Effekte auslösen. Auf diese Weise führen wir unseren Protagonisten, den kleinen Geist Ki, durch das Jenseits.

Zu guter Letzt gab es noch einen Schnelldurchlauf von einigen weiteren Indiespielen für die Switch, an denen derzeit gearbeitet wird.

Haven – Im Laufe des Jahres

Going Under – 24. September

The Red Lantern – Herbst 2020

Unrailed! – 23. September

Struggling – 27. August

Inmost – 21. August

She Dreams Elsewhere – Anfang 2020

Grindstone – Herbst 2020

GONNER2 – Herbst 2020

Einen Rausschmeißer hatte die Nintendo Indie World-Präsentation auch. Angekündigt wurde ein 2-Spieler-Modus für The Untitled Goose Game. Dieser wird als kostenloses Update am 23. September verfügbar sein, ebenso wie eine Retail-Version des Spiels.

Wenn ihr die Präsentation verpasst habt oder sie noch einmal anschauen wollt, haben wir sie hier noch einmal für euch.

Quelle: Nintendo