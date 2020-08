Hitman 3 – Das sind die Spielmodi im neuen Ableger

Mit Hitman 3 kündigte Entwickler IO Interactive den nächsten Serienteil für Januar des kommenden Jahres an. Nach dem veröffentlichten Teaser-Trailer gab die dänische Spieleschmiede nun einen ersten Ausblick auf die enthaltenen Spielmodi.

Hitman 3 kommt ohne den Mehrspieler-Modus “Ghost Mode”

Demnach wird das Action-Adventure mit diversen neuen Spielmodi aufwarten während gleichzeitig ein bekannter Inhalt nicht mehr im finalen Spiel vertreten sein wird. Die Rede ist hier vom kompetitiven Ghost Mode. Die Multiplayer-Möglichkeit ist bereits aus den Vorgängern bekannt und soll zugunsten weiterer Modi im neuen Ableger weichen. IO Interactive gab dabei zu verstehen, dass die Ghost-Mode-Server aus den Vorgänger-Titel ebenfalls am 31. August abgeschaltet werden sollen.

Diese Modi sind mit dabei

Für den Abschluss der Trilogie werdet ihr hingegen neben der Kampagne, in der Agent 47 auf sechs verschiedenen Schauplätzen sein Können unter Beweis stellt, ebenfalls zu den Elusive Targets zurückkehren dürfen. Hier wird bekanntermaßen fast vollkommen auf das HUD verzichtet, was euch vor ganz besondere Herausforderung stellt. IO Interactive gab zuletzt bekannt, dass hier einige Neuerungen Einzug halten werden über die man später mehr erzählen will.

Zudem gesellt sich der Escalations-Modus, der euch in diversen Durchgängen vor immer komplexere Aufgaben mit neuen Hindernissen stellt. Im Contracts Mode erhaltet ihr dann die Möglichkeit eigene Aufträge zur erstellen und diesen mit euren Freunde zu teilen. Hierbei stehen euch ebenfalls Ranglisten zur Einsicht bereit, die die besten Spieler zur Schau stellen. Zu guter letzt gesellt sich der Solo-Modus Sniper Assassin hinzu. Hier müsst ihr schnellstmöglich eure Ziele in herkömmlicher Scharfschützen-Manier töten ohne den Alarm auszulösen.

Hitman 3 wird bereits im Januar 2021 für PlayStation 5 und Xbox Series X sowie für die PlayStation 4, Xbox One und den PC erscheinen.

Quelle: IO Interactive