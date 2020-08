Deathloop – Action-Titel auf 2021 verschoben

Mit Deathloop stellte Entwickler Arkane Studios bereits vor einiger Zeit ihr neues Projekt exklusiv für die PlayStation 5 vor. Nun gab das Studio hinter der Action-Reihe Dishonored ein Update zum kommenden Projekt.

Deathloop kommt nicht mehr zum Launch der PlayStation 5

So meldete man sich unlängst via Twitter mit einem aktuellen Statement zum Release vom First-Person-Shooter zu Wort. Ursprünglich plante die amerikanische Spieleschmiede den Exklusivtitel zum Launch von Sonys nächster Heimkonsole zu veröffentlichen. Dies musste man aufgrund der aktuellen Situation allerdings kurzerhand revidieren. So soll der Action-Titel erst im kommenden Jahr für PC als auch PlayStation 5 veröffentlicht werden. Die Rede ist dabei konkreter vom zweiten Quartal 2021.

Arkane Studios entschuldigten sich hierbei eingehend bei den Fans und verkündeten, dass man derzeit schlichtweg einfach noch nicht die Qualität erreicht habe, die der nächsten Generation würdig ist. Man wolle den Ansprüchen der Fans genügen und dieser mit dem einzigartigen Charme, den man von dem Entwickler gewohnt ist, begeistern. Dazu benötige man derzeit aber einfach mehr Zeit.

To the community, an update on DEATHLOOP: pic.twitter.com/XveoG6AgoT — DEATHLOOP (@deathloop) August 18, 2020

In Deathloop verschlägt es euch in die Haut von Assassine Colt, der in einer Zierschleife gegen Konkurrentin Julianna antreten muss. Mit dem Ziel den Loop zu brechen, müsst ihr euch zahlreichen Herausforderungen stellen. Optional kann im actionreichen Abenteuer ebenfalls im Multiplayer gegen einen echten Gegenspieler angetreten werden.

